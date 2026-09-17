Eryaman, Etimesgut ve Yenimahalle’de Evini Satacak ya da Kiraya Vereceklerin Bilmesi Gereken 8 Detay

Bir 2+1 daireyi yakın çevredeki başka bir 2+1 ile karşılaştırmak ilk bakışta mantıklı görünebilir. Fakat iki taşınmaz farklı projelerdeyse ya da aynı projede farklı kat, cephe ve kullanım özelliklerine sahipse aradaki fiyat farkı normal olabilir.

Samya House Gayrimenkul’ün çalışma alanındaki OYAK Göksupark Konutları, Kaşmir Göl Evleri, Bahçen Eryaman, Meydan Eryaman, Metromall Konutları, BP Residence Eryaman, Gökdemirler Suit, Safir Residence, Mood Metro ve Onyx Corner gibi projelerde de site ve proje bazlı karşılaştırma bu yüzden öne çıkıyor.