Eryaman, Etimesgut ve Yenimahalle’de Evini Satacak ya da Kiraya Vereceklerin Bilmesi Gereken 8 Detay
Aynı mahallede, hatta aynı sitede iki daire neden bambaşka fiyatlara çıkabiliyor? Eryaman’dan Göksu’ya, Cumhuriyet Mahallesi’nden Ata Mahallesi ve Batıkent’e uzanan Ankara’nın batı aksında mülk sahiplerinin fiyat belirlemeden önce bakması gereken noktaları Samya House Gayrimenkul’ün bölgesel çalışma alanları üzerinden derledik.
Aynı Mahallede Olmak, Gerçekten Emsal Olmak Anlamına Gelmiyor
Bir 2+1 daireyi yakın çevredeki başka bir 2+1 ile karşılaştırmak ilk bakışta mantıklı görünebilir. Fakat iki taşınmaz farklı projelerdeyse ya da aynı projede farklı kat, cephe ve kullanım özelliklerine sahipse aradaki fiyat farkı normal olabilir.
Samya House Gayrimenkul’ün çalışma alanındaki OYAK Göksupark Konutları, Kaşmir Göl Evleri, Bahçen Eryaman, Meydan Eryaman, Metromall Konutları, BP Residence Eryaman, Gökdemirler Suit, Safir Residence, Mood Metro ve Onyx Corner gibi projelerde de site ve proje bazlı karşılaştırma bu yüzden öne çıkıyor.
Eryaman ve Göksu'da Site Adı, Bazen Mahalle Adından Daha Fazla Şey Anlatıyor
Metroya Yakın 1+1 ve 2+1 Dairelerin Kitlesi Başka
İstanbul Yolu Metro İstasyonu, Eryaman 1-2, Eryaman 5, Devlet Mahallesi ve Batıkent bağlantılarına yakın 1+1 ve 2+1 daireler; çalışanlar, yatırımcılar ve kiracılar açısından ayrı bir talep oluşturuyor.
Onyx Metro, Mood Metro, NEOS Göksu, Mood Göksu, Metromall Konutları, Safir Residence, BP Residence Eryaman, Gökdemirler Suit, Gala Batıkent, Mercan Tower Göksu, Gamador Parla ve AP projeleri bu segmentte öne çıkan örneklerden. Bu tip bir portföyü geniş aile konutlarıyla aynı pazarlama diliyle sunmak doğru olmayabilir.
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Ata Mahallesi'nde 1+1 Yatırım Dairesiyle 4+1 Aile Evi Aynı Denklem Değil
Ata Mahallesi’nde Panorama Life, Panorama Plus, Panorama Garden, Panorama Gold, Panorama Prestij, Zirve Park Konutları, Trend Life, Twin Towers Eryaman, City Life 3 ve Mercan Life Buse Konutları gibi farklı segmentlere hitap eden projeler bulunuyor.
City Life 3 gibi 1+1 dairelerle Panorama projelerindeki aile konutları aynı alıcı veya kiracı profiline hitap etmiyor. 4+1 geniş aile dairelerinde net kullanım alanı, balkon, ebeveyn banyosu, otopark, sosyal alanlar ve aidat gibi detaylar fiyat üzerinde daha belirleyici hale gelebiliyor.
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''Evim Ne Kadar Eder?'' Sorusunun Cevabı Tek Bir Metrekare Hesabına Sığmıyor
Aynı mahallede, hatta aynı sitede iki ev arasında kat, cephe, manzara, net metrekare, balkon, otopark, iç dekorasyon ve boş ya da kiracılı olma durumu nedeniyle ciddi fiyat farkları oluşabiliyor.
Samya House Gayrimenkul satış ve kiralama çalışmalarında aynı site ve yakın çevredeki güncel emsal portföyleri, taşınmazın kendi özellikleri ve piyasadaki mevcut arzla birlikte değerlendirmeyi öne çıkarıyor. Buradaki amaç, gayrimenkulü ne gereğinden düşük fiyatlamak ne de gerçek piyasa koşullarından kopuk bir rakamla uzun süre ilanda bekletmek.
İyi Bir ilan, Yalnızca Güzel Fotoğraftan İbaret Değil
Peki Mülk Sahibi Nereden Başlamalı?
Eryaman, Etimesgut, Göksu, Şehit Osman Avcı Mahallesi, Yenimahalle Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Batı, Ata Mahallesi, Batıkent veya İstanbul Yolu çevresinde bir gayrimenkulünüz varsa önce gerçekten karşılaştırılabilir güncel emsalleri ayırmak, ardından taşınmazın güçlü ve zayıf taraflarını fiyatın içine doğru biçimde yansıtmak gerekiyor.
Samya House Gayrimenkul’ün güncel portföylerini Sahibinden mağazasından ve bölgesel çalışmalarını Instagram hesabından inceleyebilirsiniz.
Gayrimenkulünüzün satış veya kiralama sürecini değerlendirmek için WhatsApp üzerinden Samya House Gayrimenkul’e ulaşabilirsiniz.
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