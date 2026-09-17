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Eryaman, Etimesgut ve Yenimahalle’de Evini Satacak ya da Kiraya Vereceklerin Bilmesi Gereken 8 Detay

Eryaman, Etimesgut ve Yenimahalle’de Evini Satacak ya da Kiraya Vereceklerin Bilmesi Gereken 8 Detay

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Onedio Content - Onedio Editörü
17.09.2026 - 16:01
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Aynı mahallede, hatta aynı sitede iki daire neden bambaşka fiyatlara çıkabiliyor? Eryaman’dan Göksu’ya, Cumhuriyet Mahallesi’nden Ata Mahallesi ve Batıkent’e uzanan Ankara’nın batı aksında mülk sahiplerinin fiyat belirlemeden önce bakması gereken noktaları Samya House Gayrimenkul’ün bölgesel çalışma alanları üzerinden derledik.

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Evinizi satmaya veya kiraya vermeye karar verdiğinizde ilk refleks çevredeki ilanlara bakmak oluyor. Ama aynı mahallede görünen iki evin; sitesi, bloğu, katı, cephesi, kullanım alanı ve hatta kiracılı olup olmaması bile fiyatı değiştirebiliyor.

Özellikle Eryaman, Etimesgut, Göksu, Yenimahalle Cumhuriyet Mahallesi, Ata Mahallesi, Batıkent ve İstanbul Yolu çevresinde farklı projelerin yan yana bulunması, “mahalle ortalaması” fikrini tek başına yetersiz bırakıyor. İşte mülk sahibi tarafında gözden kaçmaması gereken 8 detay.

Aynı Mahallede Olmak, Gerçekten Emsal Olmak Anlamına Gelmiyor

Bir 2+1 daireyi yakın çevredeki başka bir 2+1 ile karşılaştırmak ilk bakışta mantıklı görünebilir. Fakat iki taşınmaz farklı projelerdeyse ya da aynı projede farklı kat, cephe ve kullanım özelliklerine sahipse aradaki fiyat farkı normal olabilir.

Samya House Gayrimenkul’ün çalışma alanındaki OYAK Göksupark Konutları, Kaşmir Göl Evleri, Bahçen Eryaman, Meydan Eryaman, Metromall Konutları, BP Residence Eryaman, Gökdemirler Suit, Safir Residence, Mood Metro ve Onyx Corner gibi projelerde de site ve proje bazlı karşılaştırma bu yüzden öne çıkıyor.

Eryaman ve Göksu'da Site Adı, Bazen Mahalle Adından Daha Fazla Şey Anlatıyor

Eryaman ve Göksu'da Site Adı, Bazen Mahalle Adından Daha Fazla Şey Anlatıyor

Sosyal donatılı büyük sitelerde kullanıcılar çoğu zaman doğrudan proje adıyla arama yapıyor. “OYAK Göksupark satılık daire” veya “Kaşmir Göl Evleri 4+1” gibi aramalar, alıcının yalnızca semt değil belirli bir yaşam standardı ve proje aradığını gösteriyor.

Mülk sahibi açısından bunun anlamı şu: İlanın doğru proje adı, doğru özellikler ve gerçekten karşılaştırılabilir emsallerle hazırlanması gerekiyor. Aksi halde iyi bir taşınmaz bile yanlış fiyat grubunun içinde kalabiliyor.

Metroya Yakın 1+1 ve 2+1 Dairelerin Kitlesi Başka

İstanbul Yolu Metro İstasyonu, Eryaman 1-2, Eryaman 5, Devlet Mahallesi ve Batıkent bağlantılarına yakın 1+1 ve 2+1 daireler; çalışanlar, yatırımcılar ve kiracılar açısından ayrı bir talep oluşturuyor.

Onyx Metro, Mood Metro, NEOS Göksu, Mood Göksu, Metromall Konutları, Safir Residence, BP Residence Eryaman, Gökdemirler Suit, Gala Batıkent, Mercan Tower Göksu, Gamador Parla ve AP projeleri bu segmentte öne çıkan örneklerden. Bu tip bir portföyü geniş aile konutlarıyla aynı pazarlama diliyle sunmak doğru olmayabilir.

Cumhuriyet Mahallesi ile ''Yeni Batı'' Aynı Arama Dünyasında Buluşuyor

Cumhuriyet Mahallesi ile ''Yeni Batı'' Aynı Arama Dünyasında Buluşuyor

Yenimahalle Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Yolu çevresi ilan platformlarında “Cumhuriyet Mahallesi” kadar “Yeni Batı” ifadesiyle de aranabiliyor. Bu küçük detay, dijital görünürlükte düşündüğünüzden daha önemli olabilir.

Bölgede Onyx Metro, NEOS Göksu, Mood Göksu, Gölde Luxe Konutları, Kaşmir Yonca, Gamador Parla, AP İst Port, AP İst Gate, AP Green Tower, AP İstWay, Wind Göksu, Hittower, Mercan Tower Göksu ve Zen Park gibi projeler bulunuyor. Mülkünüz bu aks üzerindeyse doğru mahalle ve proje tanımını birlikte kullanmak, ilanı doğru arama niyetiyle buluşturuyor.

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Ata Mahallesi'nde 1+1 Yatırım Dairesiyle 4+1 Aile Evi Aynı Denklem Değil

Ata Mahallesi’nde Panorama Life, Panorama Plus, Panorama Garden, Panorama Gold, Panorama Prestij, Zirve Park Konutları, Trend Life, Twin Towers Eryaman, City Life 3 ve Mercan Life Buse Konutları gibi farklı segmentlere hitap eden projeler bulunuyor.

City Life 3 gibi 1+1 dairelerle Panorama projelerindeki aile konutları aynı alıcı veya kiracı profiline hitap etmiyor. 4+1 geniş aile dairelerinde net kullanım alanı, balkon, ebeveyn banyosu, otopark, sosyal alanlar ve aidat gibi detaylar fiyat üzerinde daha belirleyici hale gelebiliyor.

Gala Batıkent'te En Yakın Rakibiniz Aynı Binada Olabilir

Gala Batıkent'te En Yakın Rakibiniz Aynı Binada Olabilir

Gala Batıkent gibi büyük ölçekli projelerde aynı anda çok sayıda 1+1 ve 2+1 ilanının yayında olması mümkün. Üstelik aynı projedeki daireler kat, cephe, dekorasyon ve kullanım durumuna göre birbirinden ayrışıyor.

Bu yüzden “aynı sitede şu fiyat yazılmış” demek tek başına yeterli değil. Mülkünüzün hangi ilanlarla gerçekten rekabet ettiğini ayırmak, doğru satış veya kira fiyatını belirlemenin önemli parçalarından biri.

''Evim Ne Kadar Eder?'' Sorusunun Cevabı Tek Bir Metrekare Hesabına Sığmıyor

Aynı mahallede, hatta aynı sitede iki ev arasında kat, cephe, manzara, net metrekare, balkon, otopark, iç dekorasyon ve boş ya da kiracılı olma durumu nedeniyle ciddi fiyat farkları oluşabiliyor.

Samya House Gayrimenkul satış ve kiralama çalışmalarında aynı site ve yakın çevredeki güncel emsal portföyleri, taşınmazın kendi özellikleri ve piyasadaki mevcut arzla birlikte değerlendirmeyi öne çıkarıyor. Buradaki amaç, gayrimenkulü ne gereğinden düşük fiyatlamak ne de gerçek piyasa koşullarından kopuk bir rakamla uzun süre ilanda bekletmek.

İyi Bir ilan, Yalnızca Güzel Fotoğraftan İbaret Değil

İyi Bir ilan, Yalnızca Güzel Fotoğraftan İbaret Değil

Gayrimenkul aramalarının büyük kısmı mobil ekranlardan başlıyor. Kullanıcının ilk birkaç saniyede gördüğü fotoğraf, başlık ve açıklama; ilana devam edip etmeyeceğini etkiliyor. Bu yüzden doğru fotoğraf seçimi, açıklamanın anlaşılır olması, konum ve site bilgilerinin doğru kullanılması ve taşınmazın güçlü taraflarının açık biçimde anlatılması önemli.

Üstelik proje adıyla yapılan aramalarda başlık ve açıklamadaki doğru kelimeler çok daha kritik hale geliyor: “Gala Batıkent 1+1 kiralık”, “Onyx Metro 2+1”, “Panorama Plus satılık”, “Kaşmir Göl Evleri 4+1” veya “Cumhuriyet Mahallesi evimi satmak istiyorum” gibi aramalar farklı kullanıcı niyetlerini gösteriyor.

Peki Mülk Sahibi Nereden Başlamalı?

Eryaman, Etimesgut, Göksu, Şehit Osman Avcı Mahallesi, Yenimahalle Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Batı, Ata Mahallesi, Batıkent veya İstanbul Yolu çevresinde bir gayrimenkulünüz varsa önce gerçekten karşılaştırılabilir güncel emsalleri ayırmak, ardından taşınmazın güçlü ve zayıf taraflarını fiyatın içine doğru biçimde yansıtmak gerekiyor.

Samya House Gayrimenkul’ün güncel portföylerini Sahibinden mağazasından ve bölgesel çalışmalarını Instagram hesabından inceleyebilirsiniz.

Gayrimenkulünüzün satış veya kiralama sürecini değerlendirmek için WhatsApp üzerinden Samya House Gayrimenkul’e ulaşabilirsiniz.

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