Von der Leyen'den Teklif, Carney'den Yanıt: Kanada AB'nin İlk 'Ortak Üyesi' Olabilir

Von der Leyen, 16 Eylül'deki Birliğin Durumu konuşmasında Kanada'yı Avrupa Birliği'nin 'ilk ortak üyesi' yapmayı önerdi. Ancak bu, AB hukukunda şu an karşılığı olmayan yeni bir statü; Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, yakın iş birliğini desteklediklerini ama 'ortak üye' teriminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kanada'nın AB büyükelçi adayı Jonathan Wilkinson da terminolojinin henüz netleşmediğini, asıl odaklarının somut sonuçlar elde etmek olduğunu belirtti.