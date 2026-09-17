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Von der Leyen'den Teklif, Carney'den Yanıt: Kanada AB'nin İlk 'Ortak Üyesi' Olabilir

Von der Leyen'den Teklif, Carney'den Yanıt: Kanada AB'nin İlk 'Ortak Üyesi' Olabilir

Avrupa Birliği Donald Trump Kanada
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.09.2026 - 16:39
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 16 Eylül'de yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk 'ortak üyesi' olabileceğini önerdi. Kanada Başbakanı Mark Carney, ertesi gün Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada bu teklifi 'memnuniyetle karşıladıklarını' söyledi; ancak Kanadalı yetkililer resmi bir statünün henüz belirlenmediğini vurguladı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, gelişmeye destek olarak AB bayrağındaki 12 yıldızdan birinin yerine kırmızı bir akçaağaç yaprağı işlenmiş bir görsel paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump ise girişimi 'düşmanca bir hareket' olarak nitelendirip Avrupa'ya ağır gümrük vergileri uygulanabileceği tehdidinde bulundu.

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Von der Leyen'in Teklifi: Kanada AB'nin İlk 'Ortak Üyesi' Olabilir

Von der Leyen'in Teklifi: Kanada AB'nin İlk 'Ortak Üyesi' Olabilir

Von der Leyen, 16 Eylül'deki Birliğin Durumu konuşmasında Kanada'yı Avrupa Birliği'nin 'ilk ortak üyesi' yapmayı önerdi. Ancak bu, AB hukukunda şu an karşılığı olmayan yeni bir statü; Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, yakın iş birliğini desteklediklerini ama 'ortak üye' teriminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kanada'nın AB büyükelçi adayı Jonathan Wilkinson da terminolojinin henüz netleşmediğini, asıl odaklarının somut sonuçlar elde etmek olduğunu belirtti.

Carney'den Karşılık: 5 Maddelik İş Birliği Önerisi

Carney'den Karşılık: 5 Maddelik İş Birliği Önerisi

Mark Carney, Strasbourg'daki konuşmasında Kanada ile AB'nin 'hava durumu dostu olmadığını' söyleyerek ortaklığın güçlendirilmesini istedi. 'Egemenlik dayanıklılık gerektirir, şoklara dayanabilme gücü' diyen Carney, önerisinin ABD'ye rakip bir blok kurmak olmadığını da vurguladı: 'Büyük güç rakibi olmak için değil, sadece daha iyi görgü kurallarıyla üçüncü bir blok önermiyorum.'

Carney, iş birliği için beş somut alan sıraladı: Erasmus+ programı dahil genişletilmiş çalışma/eğitim hakları, Horizon Europe araştırma fonuna katılım, kritik maden tedariği, yapay zeka güvenliği ve geniş bant güvenliği protokolleri, ve entegre finansal hizmetler piyasaları. Öneri, Kanada Parlamentosu'nda görüşülüp oylanacak.

Trump'tan Sert Tepki: 'Düşmanca Bir Hareket Olabilir'

Trump'tan Sert Tepki: 'Düşmanca Bir Hareket Olabilir'

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın AB'ye yakınlaşmasını sert bir dille eleştirdi: 'Eğer kötü niyetle yapılıyorsa, Avrupa'ya çok ağır gümrük vergileri koyarız, bu bir olasılık' diyen Trump, bunun 'düşmanca bir hareket' olabileceğini söyledi. Trump ayrıca ihtimali 'gülünç' olarak nitelendirdi ve Kanada'yı 'berbat bir ticaret ortağı' diye tanımladı.

Trump, aynı gün Kanada mallarını ABD federal tedarik sisteminden çıkaran bir muhtırayı imzaladı; Kanada'dan yıllık '50 milyar doları aşan' mal alındığını öne sürdü. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise bu tartışmaların ortasında AB bayrağına Kanada'nın akçaağaç yaprağını ekleyen bir görsel paylaşarak gelişmeye sembolik destek verdi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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