Von der Leyen'den Teklif, Carney'den Yanıt: Kanada AB'nin İlk 'Ortak Üyesi' Olabilir
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 16 Eylül'de yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk 'ortak üyesi' olabileceğini önerdi. Kanada Başbakanı Mark Carney, ertesi gün Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada bu teklifi 'memnuniyetle karşıladıklarını' söyledi; ancak Kanadalı yetkililer resmi bir statünün henüz belirlenmediğini vurguladı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, gelişmeye destek olarak AB bayrağındaki 12 yıldızdan birinin yerine kırmızı bir akçaağaç yaprağı işlenmiş bir görsel paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump ise girişimi 'düşmanca bir hareket' olarak nitelendirip Avrupa'ya ağır gümrük vergileri uygulanabileceği tehdidinde bulundu.
Von der Leyen'in Teklifi: Kanada AB'nin İlk 'Ortak Üyesi' Olabilir
Carney'den Karşılık: 5 Maddelik İş Birliği Önerisi
Trump'tan Sert Tepki: 'Düşmanca Bir Hareket Olabilir'
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