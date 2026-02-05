onedio
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Elon Musk Birbirine Girdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.02.2026 - 10:54

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte 16 yaş altı vatandaşlar için sosyal medyada kısıtlamaya gidileceğini ve bazı düzenlemelerin yolda olduğunu açıklamıştı. X'in CEO'su Elon Musk ise Sanchez'i ağır sözlerle eleştirmiş, Telegram sahibi Pavel Durov da bunu tehlikeli bulduğunu açıklamıştı. İspanya Başbakanı Sanchez'den bu iki isme X üzerinden yanıt geldi.

İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez ve hükümeti, sosyal medya düzenlemeleri konusunda çalışmalar yürütüyor.

Sanchez Dubai'de düzenlenen bir uluslararası etkinlikte, ülkesinde 16 yaşın altındaki kişilere sosyal ağlara erişimini yasaklayacağını ve bu ağların kullanıcıların yaşını doğrulamak için etkili sistemler uygulaması gerektiğini duyurmuştu.

Elon Musk, bu karara sert bir şekilde tepki gösterdi.

Amerikalı milyarder İspanyol lideri sahip olduğu X'ten 'zalim', 'İspanyol halkına ihanet eden' ve 'faşist' olarak nitelendirirken Telegram kurucusu Pavel Durov da tartışmaya dahil oldu ve bunu tehlikeli bulduğunu açıkladı.

İspanyol bu iki isme X üzerinden yanıt verdi.

twitter.com

'Bırak teknoloji oligarkları havlasın, Sancho, bu bizim yol aldığımızın bir işaretidir,' diyerek  ünlü roman Don Kişot'a atıfta bulundu ve düzenlemede geri adım atmayacağının sinyalini verdi.

