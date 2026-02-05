İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Elon Musk Birbirine Girdi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte 16 yaş altı vatandaşlar için sosyal medyada kısıtlamaya gidileceğini ve bazı düzenlemelerin yolda olduğunu açıklamıştı. X'in CEO'su Elon Musk ise Sanchez'i ağır sözlerle eleştirmiş, Telegram sahibi Pavel Durov da bunu tehlikeli bulduğunu açıklamıştı. İspanya Başbakanı Sanchez'den bu iki isme X üzerinden yanıt geldi.
İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez ve hükümeti, sosyal medya düzenlemeleri konusunda çalışmalar yürütüyor.
Elon Musk, bu karara sert bir şekilde tepki gösterdi.
İspanyol bu iki isme X üzerinden yanıt verdi.
