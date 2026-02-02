Kraliçe Elizabeth'in Oğluna 'Epstein Davası': "Saraya Çay İçmeye Çağırdı"
Amerikalı finansçı ve çocuk cinsel istismarcısı Jeffrey Epstein'ın ve aralarında politikacılar ve ünlülerin de bulunduğu sosyal çevresinin suç faaliyetlerini ayrıntılarıyla anlatan 6 milyondan fazla sayfa belge uzun süredir dünyanın gündeminde. Daha önce de Epstein ile olan yakınlığı ile gündeme gelen ve saraydaki görevlerinden men edilen Prens Andrew'a açılan bir yeni dava tartışma konusu oldu.
Daha önce 2024 yılında Virginia Giuffre tarafından dava edilen Andrew, şimdi yeni bir davayla karşı karşıya.
