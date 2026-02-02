onedio
Kraliçe Elizabeth'in Oğluna 'Epstein Davası': "Saraya Çay İçmeye Çağırdı"

Kraliçe Elizabeth'in Oğluna 'Epstein Davası': "Saraya Çay İçmeye Çağırdı"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.02.2026 - 11:29

Amerikalı finansçı ve çocuk cinsel istismarcısı Jeffrey Epstein'ın ve aralarında politikacılar ve ünlülerin de bulunduğu sosyal çevresinin suç faaliyetlerini ayrıntılarıyla anlatan 6 milyondan fazla sayfa belge uzun süredir dünyanın gündeminde. Daha önce de Epstein ile olan yakınlığı ile gündeme gelen ve saraydaki görevlerinden men edilen Prens Andrew'a açılan bir yeni dava tartışma konusu oldu.

'Epstein Dosyaları' olarak bilinen bu belge, görüntü ve videolar, Jeffrey Epstein'ın ve aralarında politikacılar ve ünlülerin de bulunduğu sosyal çevresinin suç faaliyetlerini ayrıntılarıyla anlatan sayısız kanıtı barındırıyor.

Daha önce 2024 yılında Virginia Giuffre tarafından dava edilen Andrew, şimdi yeni bir davayla karşı karşıya.

Giuffre, Epstein tarafından henüz 17 yaşındayken Andrew ile tanıştırıldığını ve istismar edildiğini söylemişti. Andrew, Giuffre'yi tanımadığını söylese de dosyalardan ikilinin fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Eski Prens şimdi tekrardan ikinci bir dava ile karşı karşıya: Andrew, ikinci bir kadının Jeffrey Epstein tarafından seks amacıyla İngiltere’ye uçurulduğunu öne sürdü. Kimliği açıklanmayan kadın, bu sürecin ardından Buckingham Sarayı’na çay içmeye götürüldüğünü iddia ediyor.

Kadının ABD’li avukatı, dün gece Andrew ve Kraliyet Ailesi’nden iddiaların masaya yatırılıp görüşülmesini ya da mahkeme sürecinin göze alınmasını istedi. Kadın, Epstein’ın talebi üzerine 2010 yılında Andrew ile Royal Lodge’daki evinde bir gece geçirdiğini ve o dönemde 20’li yaşlarında olduğunu belirtti.

Bu iddialar, Epstein’ı suçlayanların ilk kez bir kraliyet konutunda istismar yaşandığını öne sürmesi açısından dikkat çekiyor.

