Kraliçe Elizabeth'in Oğluna 'Epstein Davası': "Saraya Çay İçmeye Çağırdı"

Giuffre, Epstein tarafından henüz 17 yaşındayken Andrew ile tanıştırıldığını ve istismar edildiğini söylemişti. Andrew, Giuffre'yi tanımadığını söylese de dosyalardan ikilinin fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Eski Prens şimdi tekrardan ikinci bir dava ile karşı karşıya: Andrew, ikinci bir kadının Jeffrey Epstein tarafından seks amacıyla İngiltere’ye uçurulduğunu öne sürdü. Kimliği açıklanmayan kadın, bu sürecin ardından Buckingham Sarayı’na çay içmeye götürüldüğünü iddia ediyor.

Kadının ABD’li avukatı, dün gece Andrew ve Kraliyet Ailesi’nden iddiaların masaya yatırılıp görüşülmesini ya da mahkeme sürecinin göze alınmasını istedi. Kadın, Epstein’ın talebi üzerine 2010 yılında Andrew ile Royal Lodge’daki evinde bir gece geçirdiğini ve o dönemde 20’li yaşlarında olduğunu belirtti.

Bu iddialar, Epstein’ı suçlayanların ilk kez bir kraliyet konutunda istismar yaşandığını öne sürmesi açısından dikkat çekiyor.