Oyun Mağazalarına Türkiye’de Temsilci Zorunluluğu Geliyor: Oyunlarınızı Kaybedebilirsiniz!

Temsilci atamayan 'dağıtıcılar' için kademeli bir ceza sistemi öngörülüyor. İlk etapta 1 milyon TL ile 30 milyon TL arasında değişen idari para cezaları kesilecek. İhlalin devamı halinde ise oyunseverlerin en büyük korkusu olan 'bant genişliği daraltma' cezası devreye girecek. İnternet hızının önce %50, ardından %90 oranında düşürülmesi, ilgili mağazanın Türkiye’den erişilemez hale gelmesi anlamına geliyor.

Bu taslağın yasalaşması, Türkiye'deki oyun ekosistemi için kritik bir virajı temsil ediyor. Steam veya Epic Games gibi ana mağazalar uyum sağlasa bile EA App, Ubisoft Store veya Rockstar Games Launcher gibi yan yazılımların temsilci atamaması, satın alınan oyunların açılmasını imkansız hale getirebilir. Türk oyuncular, favori platformlarının bu sürece nasıl tepki vereceğini ve olası bir erişim krizinin yaşanıp yaşanmayacağını merakla bekliyor.