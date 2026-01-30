onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Oyun Mağazalarına Türkiye’de Temsilci Zorunluluğu Geliyor: Oyunlarınızı Kaybedebilirsiniz!

Oyun Mağazalarına Türkiye’de Temsilci Zorunluluğu Geliyor: Oyunlarınızı Kaybedebilirsiniz!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.01.2026 - 16:58

Türkiye’de dijital oyun dünyasını derinden etkileyecek yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik taslağı, sosyal medya platformları için geçerli olan 'yerel temsilci bulundurma' zorunluluğunu artık dijital oyun mağazalarına da genişletiyor. Bu hamle, dijital oyun ekosisteminin hem hukuki hem de operasyonel olarak daha sıkı denetlenmesini amaçlıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dijital oyun mağazalarına yeni tanımlar ve yaş derecelendirmesi getiriliyor.

Dijital oyun mağazalarına yeni tanımlar ve yaş derecelendirmesi getiriliyor.

Hazırlanan taslak ile mevzuata 'oyun sağlayıcı' ve 'oyun dağıtıcı' gibi kritik kavramlar dahil ediliyor. Oyun geliştiricileri 'sağlayıcı', Steam ve Epic Games gibi satış platformları ise 'dağıtıcı' olarak sınıflandırılacak. Bu yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri, oyunlara getirilen yaş derecelendirmesi zorunluluğu. Artık Türkiye pazarında yer alacak her oyunun, belirli yaş kriterlerine göre sınıflandırılması gerekecek. Yaş kategorisi bulunmayan oyunların Türkiye’de satışına veya erişimine izin verilmeyecek.

Günlük erişim oranları yüksek olan Steam, PlayStation Store, Xbox ve Nintendo eShop gibi dev platformlar, Türkiye’de resmi bir temsilci bulundurmakla yükümlü olacak.

Günlük erişim oranları yüksek olan Steam, PlayStation Store, Xbox ve Nintendo eShop gibi dev platformlar, Türkiye’de resmi bir temsilci bulundurmakla yükümlü olacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bu düzenleme sayesinde riskli gördüğü içeriklerin kaldırılmasını talep edebilecek. Ayrıca kurum algoritmalar, veri işleme süreçleri ve kurumsal yapılar hakkında platformlardan detaylı bilgi isteme yetkisine sahip olacak. Bu durum, devletin dijital oyun dünyası üzerindeki denetim gücünü artırmayı hedefliyor.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformları ise oldukça sert yaptırımlar bekliyor.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformları ise oldukça sert yaptırımlar bekliyor.

Temsilci atamayan 'dağıtıcılar' için kademeli bir ceza sistemi öngörülüyor. İlk etapta 1 milyon TL ile 30 milyon TL arasında değişen idari para cezaları kesilecek. İhlalin devamı halinde ise oyunseverlerin en büyük korkusu olan 'bant genişliği daraltma' cezası devreye girecek. İnternet hızının önce %50, ardından %90 oranında düşürülmesi, ilgili mağazanın Türkiye’den erişilemez hale gelmesi anlamına geliyor.

Bu taslağın yasalaşması, Türkiye'deki oyun ekosistemi için kritik bir virajı temsil ediyor. Steam veya Epic Games gibi ana mağazalar uyum sağlasa bile EA App, Ubisoft Store veya Rockstar Games Launcher gibi yan yazılımların temsilci atamaması, satın alınan oyunların açılmasını imkansız hale getirebilir. Türk oyuncular, favori platformlarının bu sürece nasıl tepki vereceğini ve olası bir erişim krizinin yaşanıp yaşanmayacağını merakla bekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
8
5
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ozan Baydar

rahatça kontrol altına almak için

Bozkurt

En apolitik kalabilmiş odunu bile etiyle kemiğiyle sizden tiksindirene kadar devam edin böyle. :)