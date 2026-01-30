Oyun Mağazalarına Türkiye’de Temsilci Zorunluluğu Geliyor: Oyunlarınızı Kaybedebilirsiniz!
Kaynak: https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-...
Türkiye’de dijital oyun dünyasını derinden etkileyecek yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik taslağı, sosyal medya platformları için geçerli olan 'yerel temsilci bulundurma' zorunluluğunu artık dijital oyun mağazalarına da genişletiyor. Bu hamle, dijital oyun ekosisteminin hem hukuki hem de operasyonel olarak daha sıkı denetlenmesini amaçlıyor.
Dijital oyun mağazalarına yeni tanımlar ve yaş derecelendirmesi getiriliyor.
Günlük erişim oranları yüksek olan Steam, PlayStation Store, Xbox ve Nintendo eShop gibi dev platformlar, Türkiye’de resmi bir temsilci bulundurmakla yükümlü olacak.
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformları ise oldukça sert yaptırımlar bekliyor.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
