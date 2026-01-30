Akıllara Durgunluk Veren Çözüm: Bu Çiftlikte Kimse İneklere Dokunmaya Cesaret Edemiyor!
Kaynak: https://theconversation.com/lions-are...
Afrika’nın geniş savanlarında, insan ve yaban hayatı arasındaki ilişki on yıllardır kanlı bir döngüye hapsolmuş durumda. Aslanlar ve leoparlar hayatta kalmak için sürüye saldırıyor, geçim kaynağı tehdit altına giren çiftçiler ise intikam amacıyla bu yırtıcıları avlıyordu. Silahların, yüksek voltajlı çitlerin ve teknolojik cihazların yetersiz kaldığı bu kriz noktasında, Botswana’nın Okavango Deltası’nda çözüm daha basit bir yerden geldi.
Aslanlar ve leoparlar, doğanın en yetenekli pusucu avcılarıdır.
Araştırma kapsamında sığırlar üç gruba ayrıldı: Kalçalarına göz çizilenler, kontrol grubu olarak çapraz işareti konulanlar ve hiçbir işaret bulunmayanlar.
Bu yöntemin başarısı sadece sığırları kurtarmakla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda aslan ve leoparların da hayatta kalmasını sağladı.
