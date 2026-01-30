Akıllara Durgunluk Veren Çözüm: Bu Çiftlikte Kimse İneklere Dokunmaya Cesaret Edemiyor!

Başarıları büyük ölçüde görünmez kalmalarına ve kurbanlarına arkadan yaklaşmalarına bağlıdır. Bir avcı için fark edilmek, stratejik bir fiyasko demektir. Bilim insanları ve korumacılar, bu noktada kritik bir soru sordular: 'Eğer avcı, avı tarafından izlendiğini düşünürse ne yapar?'

Botswana Yırtıcıları Koruma Derneği’nden araştırmacılar, bu hipotezi test etmek için hayvancılıkla uğraşan topluluklarla iş birliği yaptı. Çözüm, sığırların kalçalarına 'göz' figürleri çizmekti. İlk bakışta çocuksu görünen bu fikir, aslında evrimsel bir psikolojiye dayanıyor. Yırtıcı hayvan, sığırın arkasındaki o dev gözleri gördüğünde avın kendisinden haberdar olduğunu varsayıyor ve sürpriz elementini kaybettiğini hissederek saldırıdan vazgeçiyordu.