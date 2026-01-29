onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gitgide Daha da "Gerçek" Oluyor: Yapay Zeka Artık Fotoğrafları Kokuya Dönüştürüyor

Gitgide Daha da "Gerçek" Oluyor: Yapay Zeka Artık Fotoğrafları Kokuya Dönüştürüyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.01.2026 - 16:45

Günümüzde anılar dijital albümlerde hapsolurken, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Media Lab araştırmacıları, görsel hafızayı duyusal bir boyuta taşıyan çığır açıcı bir buluşa imza attı. Geliştirilen Anemoia Device adlı cihaz, yapay zeka algoritmalarını kullanarak analog fotoğrafları analiz ediyor ve bu görsellerden kişiye özel kokular üretiyor. Hafıza teknolojilerinde yeni bir dönem başlatan bu prototip, 'görmenin' ötesine geçerek geçmişi koklama imkanı sunuyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.dezeen.com/2026/01/27/ane...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cihazın ismi, literatürde "hiç deneyimlenmemiş bir döneme veya ana duyulan derin özlem" olarak tanımlanan anemoia kavramından geliyor.

Cihazın ismi, literatürde "hiç deneyimlenmemiş bir döneme veya ana duyulan derin özlem" olarak tanımlanan anemoia kavramından geliyor.

Projenin mimarı Cyrus Clarke, teknolojinin insanları sadece ekranlara hapsetmemesi, aksine onları duyularına yeniden bağlaması gerektiğini savunuyor. Clarke’a göre bu cihaz, sadece kişisel anıları canlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda hiç tanımadığımız insanların eski fotoğraflarına da duyusal bir derinlik kazandırarak nostalji kavramını evrensel bir boyuta taşıyor.

Dikey bir mimariyle tasarlanan Anemoia Device, gelişmiş bir görüntü-dil modeliyle entegre şekilde çalışıyor. Kullanıcı cihazın üst bölmesine analog bir fotoğraf yerleştirdiğinde, yapay zeka görseldeki nesneleri, ışığı ve kompozisyonu saniyeler içinde analiz etmeye başlıyor. Sistemin en dikkat çekici özelliği ise kontrolü tamamen makineye bırakmaması olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, cihaz üzerindeki üç farklı ayar düğmesi sayesinde süreci yöneterek bir tür anlatı oluşturabiliyor. Bu aşamada fotoğraftaki ana özne, bu öznenin yaşam döngüsündeki aşaması ve ortamın duygusal tonu gibi parametreler manuel olarak belirleniyor.

Cihazın en alt kısmında yer alan koku koleksiyonu sandal ağacı, eski kitap kağıdı, çam ormanı, deri ve kum gibi 50 farklı temel notayı barındırıyor.

Cihazın en alt kısmında yer alan koku koleksiyonu sandal ağacı, eski kitap kağıdı, çam ormanı, deri ve kum gibi 50 farklı temel notayı barındırıyor.

Yapay zeka analizine ve kullanıcının seçtiği duygusal parametrelere göre bu notalar milimetrik dozajlarla karıştırılarak saniyeler içinde benzersiz bir koku kombinasyonu üretiliyor. Böylece bir fotoğraf karesi, saniyeler içinde somut bir kokuya dönüşerek fiziksel dünyaya taşınıyor.

Projenin ardındaki vizyon, anıların dijital dosya yığınları içinde kaybolup bizden uzaklaşmasına karşı bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Cyrus Clarke, teknolojinin dikkat dağıtmayan, aksine insanı nefes almaya ve dünyayı fark etmeye davet eden yeni biçimler alabileceğine inanıyor. Yapılan deneme oturumlarında, taş basamaklarda meyve yiyen bir çiftin kışlık fotoğrafından elde edilen baharatlı elma ve topraksı misk kokusu, katılımcıların kendilerini anında o ana ışınlanmış gibi hissetmelerini sağladı.

NeurIPS 2025 konferansında bilim dünyasına sunulan bu proje için araştırmacıların gelecek hedefleri oldukça heyecan verici görünüyor.

NeurIPS 2025 konferansında bilim dünyasına sunulan bu proje için araştırmacıların gelecek hedefleri oldukça heyecan verici görünüyor.

Ekip, cihazın ev tipi bir masaüstü versiyonunu geliştirmenin yanı sıra, fotoğrafların uzaktan gönderilerek özel kokuların sipariş edilebileceği çevrim içi bir servis ağı üzerinde de çalışıyor. Görsel ve kokusal hafızayı birleştiren bu hibrit sistem, gelecekte kütüphanelerin, müzelerin ve kişisel arşivlerin çalışma prensiplerini kökten değiştirmeye aday görünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın