Gitgide Daha da "Gerçek" Oluyor: Yapay Zeka Artık Fotoğrafları Kokuya Dönüştürüyor
Günümüzde anılar dijital albümlerde hapsolurken, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Media Lab araştırmacıları, görsel hafızayı duyusal bir boyuta taşıyan çığır açıcı bir buluşa imza attı. Geliştirilen Anemoia Device adlı cihaz, yapay zeka algoritmalarını kullanarak analog fotoğrafları analiz ediyor ve bu görsellerden kişiye özel kokular üretiyor. Hafıza teknolojilerinde yeni bir dönem başlatan bu prototip, 'görmenin' ötesine geçerek geçmişi koklama imkanı sunuyor.
Cihazın ismi, literatürde "hiç deneyimlenmemiş bir döneme veya ana duyulan derin özlem" olarak tanımlanan anemoia kavramından geliyor.
Cihazın en alt kısmında yer alan koku koleksiyonu sandal ağacı, eski kitap kağıdı, çam ormanı, deri ve kum gibi 50 farklı temel notayı barındırıyor.
NeurIPS 2025 konferansında bilim dünyasına sunulan bu proje için araştırmacıların gelecek hedefleri oldukça heyecan verici görünüyor.
