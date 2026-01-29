Kimseyi Üzmemek İçin Kendinden Ödün Veren İnsanların Çok Tanıdık Gelecek Ortak Özelliği
Herkesle iyi geçinen ve sürekli gülümseyen bireylerin, dışarıdan görünenin aksine derin bir duygusal yorgunluk yaşadığı ortaya çıktı. Uzmanlar, bu kişilerin yaşadığı 'hayır' diyememe durumunun ve sürekli uyumlu olma çabasının kişiyi içsel bir çöküşe sürükleyebileceği konusunda uyarıyor.
Modern toplumda "her an yardıma hazır" ve "her zaman nazik" olarak tanımlanan bireyler, genellikle çevreleri tarafından ideal karakterler olarak görülüyor.
Psikologlar, bu aşırı uyumlu davranış modelini "people pleasing" (başkalarını memnun etme çabası) olarak tanımlıyor.
Duygusal yorgunluk sadece zihinsel bir süreçle sınırlı kalmıyor. Zamanla uykusuzluk, baş ağrısı ve kronik irritabilite gibi fiziksel belirtilerle de kendini gösteriyor.
