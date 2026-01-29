onedio
Kimseyi Üzmemek İçin Kendinden Ödün Veren İnsanların Çok Tanıdık Gelecek Ortak Özelliği

Kimseyi Üzmemek İçin Kendinden Ödün Veren İnsanların Çok Tanıdık Gelecek Ortak Özelliği

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.01.2026 - 14:16

Herkesle iyi geçinen ve sürekli gülümseyen bireylerin, dışarıdan görünenin aksine derin bir duygusal yorgunluk yaşadığı ortaya çıktı. Uzmanlar, bu kişilerin yaşadığı 'hayır' diyememe durumunun ve sürekli uyumlu olma çabasının kişiyi içsel bir çöküşe sürükleyebileceği konusunda uyarıyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Modern toplumda "her an yardıma hazır" ve "her zaman nazik" olarak tanımlanan bireyler, genellikle çevreleri tarafından ideal karakterler olarak görülüyor.

Modern toplumda "her an yardıma hazır" ve "her zaman nazik" olarak tanımlanan bireyler, genellikle çevreleri tarafından ideal karakterler olarak görülüyor.

Ancak psikoloji dünyası, bu durumun her zaman göründüğü kadar masum olmadığını savunuyor. Sürekli gülümseyen ve çevresindeki her soruna koşan kişilerin, aslında kendi iç dünyalarında büyük bir yük taşıdıkları belirtiliyor. 'Ben hallederim' veya 'sorun değil' cümleleri, bir noktadan sonra nezaketten ziyade, kişinin gerçek duygularını sakladığı bir kalkana dönüşüyor. Bu durum, bireyin kendi sınırlarını tamamen kaybetmesine ve başkalarına yer açmak için kendi yaşam alanını daraltmasına yol açıyor.

Psikologlar, bu aşırı uyumlu davranış modelini "people pleasing" (başkalarını memnun etme çabası) olarak tanımlıyor.

Psikologlar, bu aşırı uyumlu davranış modelini "people pleasing" (başkalarını memnun etme çabası) olarak tanımlıyor.

Yapılan araştırmalar, bu davranışın kökenlerinin genellikle çocukluk dönemine dayandığını gösteriyor. Sadece 'uslu olduğu' veya 'sorun çıkarmadığı' zamanlarda takdir edilen çocuklar, yetişkinlikte kendi değerlerini başkalarını mutlu etme kapasiteleriyle ölçmeye başlıyor. Bu durumun bir sonucu olarak, karşıdaki kişiyi hayal kırıklığına uğratma korkusu bir panik haline dönüşüyor ve kişi, en yorgun olduğu anlarda bile nezaket maskesini indirmeye cesaret edemiyor.

Duygusal yorgunluk sadece zihinsel bir süreçle sınırlı kalmıyor. Zamanla uykusuzluk, baş ağrısı ve kronik irritabilite gibi fiziksel belirtilerle de kendini gösteriyor.

Duygusal yorgunluk sadece zihinsel bir süreçle sınırlı kalmıyor. Zamanla uykusuzluk, baş ağrısı ve kronik irritabilite gibi fiziksel belirtilerle de kendini gösteriyor.

Uzmanlar, sürekli başkaları için yaşayan bireylerin, bir noktada bir nevi 'duygusal iflas' yaşadığına dikkat çekiyor. Nezaketin bir seçim olmaktan çıkıp bir zorunluluk haline gelmesi, bireyi kendi hayatının öznesi olmaktan çıkarıp başkalarının ihtiyaçlarının bir hizmetçisi haline getiriyor. Bu süreçte kişi öfkeli, mesafeli veya yorgun olma hakkını kendine tanımadığı için içten içe tükeniyor.

Psikoterapistler, bu döngüden kurtulmanın yolunun en basit şekilde 'hayır' demeyi öğrenmekten geçtiğini vurguluyor. Sınır koymanın kişiyi kaba veya soğuk yapmayacağını, aksine ruh sağlığını korumak için elzem olduğunu hatırlatıyorlar. Bir taleple karşılaşıldığında verilen üç saniyelik bir es, cevabın samimiyetini ölçmek için kritik bir önem taşıyor. Gerçek nezaketin ancak kişinin kendi ruhuyla barışık ve enerjisinin farkında olduğu anlarda sürdürülebilir olduğu ifade ediliyor. Uzmanların ortak görüşü ise net: 'Başkalarını korumak için kendinizi feda etmekten vazgeçtiğinizde, gerçek anlamda özgürleşirsiniz.'

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Hermione Granger

Peki hayır dediğimiz de karşı taraf küsüp gidiyorsa.. Bu problem bende var yani people pleasing.. Kavradığımda hayır demeyi öğrenmeye çalıştım ve bu cevabın... Devamını Gör