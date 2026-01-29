onedio
Kabe'ye Benzediği İçin Eleştirilen Mukaab Projesini Suudi Arabistan İptal Etti

Kabe'ye Benzediği İçin Eleştirilen Mukaab Projesini Suudi Arabistan İptal Etti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
29.01.2026 - 10:38

Riyad’ın merkezinde planlanan ve Kabe'ye benzerliği ile tartışma konusu olan Mukaab projesi finansman ve fizibilite sorunları nedeniyle durduruldu. Konuya yakın dört kaynak, çalışmaların temel kazı ve kazık aşamasını aşamadığını aktardı. Projenin çevresindeki diğer gayrimenkul geliştirmelerinin ise takvime uygun şekilde süreceği belirtildi.

Detaylar...

Reuters’un haberine göre, Riyad’ın merkezinde planlanan Mukaab projesi finansman ve fizibilite sorunları nedeniyle durduruldu.

Suudi Arabistan yönetimi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Vision 2030 kapsamında başlattığı yüksek maliyetli ve futuristik projelerden, daha acil ve kısa vadede gelir getirecek yatırımlara yöneliyor. Bu kapsamda öncelikler; 2030 Dünya Fuarı ve 2034 Dünya Kupası için yapılacak altyapı çalışmaları, 60 milyar dolarlık Diriyah kültürel karma kullanım alanı ve Qiddiya turizm mega projesi olarak öne çıkıyor. Bu yön değişikliği, petrol fiyatlarının düşük seyretmesinin yarattığı mali baskıları da yansıtıyor.

Mukaab, 400’e 400 metre ölçülerinde metal bir küp olarak tasarlanmıştı. Yapının içinde, 300 metre yüksekliğinde ve dünyanın en büyük yapay zeka destekli kubbe ekranına sahip olması planlanan bir zigurat yer alacaktı. Projenin CEO’su Michael Dyke, aralık ayında Riyad’da katıldığı bir konferansta, Mukaab’ın hayata geçirilmesinin zorluklarına dikkat çekerek, içeri girildiğinde “başka bir dünyaya adım atılmış gibi” bir deneyim sunacağını söylemişti.

Yaklaşık 20 Empire State Binası büyüklüğünde olması ve 2 milyon metrekareye yakın kapalı alan sunması hedeflenen Mukaab, tamamlanması halinde dünyanın en büyük tek parça yapısı olacaktı.

Danışmanlık şirketi Knight Frank, New Murabba bölgesinin toplam maliyetini yaklaşık 50 milyar dolar olarak hesaplıyor. İlk etapta 2030’da bitirilmesi öngörülen projenin tamamlanma tarihi 2040’a ertelendi. Tasarımın Kabe’ye benzetilmesi ise sosyal medyada eleştirilere yol açtı. Planlara göre projede 104 bin konut inşa edilecek, Suudi Arabistan ekonomisine 180 milyar riyal katkı sağlanacak ve 2030’a kadar 334 bin doğrudan ve dolaylı istihdam yaratılacaktı.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
