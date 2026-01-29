Kabe'ye Benzediği İçin Eleştirilen Mukaab Projesini Suudi Arabistan İptal Etti

Suudi Arabistan yönetimi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Vision 2030 kapsamında başlattığı yüksek maliyetli ve futuristik projelerden, daha acil ve kısa vadede gelir getirecek yatırımlara yöneliyor. Bu kapsamda öncelikler; 2030 Dünya Fuarı ve 2034 Dünya Kupası için yapılacak altyapı çalışmaları, 60 milyar dolarlık Diriyah kültürel karma kullanım alanı ve Qiddiya turizm mega projesi olarak öne çıkıyor. Bu yön değişikliği, petrol fiyatlarının düşük seyretmesinin yarattığı mali baskıları da yansıtıyor.

Mukaab, 400’e 400 metre ölçülerinde metal bir küp olarak tasarlanmıştı. Yapının içinde, 300 metre yüksekliğinde ve dünyanın en büyük yapay zeka destekli kubbe ekranına sahip olması planlanan bir zigurat yer alacaktı. Projenin CEO’su Michael Dyke, aralık ayında Riyad’da katıldığı bir konferansta, Mukaab’ın hayata geçirilmesinin zorluklarına dikkat çekerek, içeri girildiğinde “başka bir dünyaya adım atılmış gibi” bir deneyim sunacağını söylemişti.