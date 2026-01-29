Kabe'ye Benzediği İçin Eleştirilen Mukaab Projesini Suudi Arabistan İptal Etti
Riyad’ın merkezinde planlanan ve Kabe'ye benzerliği ile tartışma konusu olan Mukaab projesi finansman ve fizibilite sorunları nedeniyle durduruldu. Konuya yakın dört kaynak, çalışmaların temel kazı ve kazık aşamasını aşamadığını aktardı. Projenin çevresindeki diğer gayrimenkul geliştirmelerinin ise takvime uygun şekilde süreceği belirtildi.
Reuters’un haberine göre, Riyad’ın merkezinde planlanan Mukaab projesi finansman ve fizibilite sorunları nedeniyle durduruldu.
Yaklaşık 20 Empire State Binası büyüklüğünde olması ve 2 milyon metrekareye yakın kapalı alan sunması hedeflenen Mukaab, tamamlanması halinde dünyanın en büyük tek parça yapısı olacaktı.
