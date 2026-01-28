Böylesi Bize Denk Gelmez: Ülkenin En Pahalı Köyünde Ev Sahibi Olanlar Artık Milyoner

Sadece 150 kişinin yaşadığı bu butik köy, Telegraph ve Condé Nast Traveller gibi prestijli platformlar tarafından Birleşik Krallık’ın en etkileyici noktaları arasında gösteriliyor. Köydeki ortalama konut fiyatları 410 bin sterlin (yaklaşık 24 milyon Türk lirası) seviyesinden başlasa da, mülklerin gerçek piyasa değerleri bugün 1 milyon sterlin sınırını aşmış durumda. Bu tarihi yapılar, artık sadece birer yuva değil, dünya çapında turistlerin tercih ettiği lüks kaçamak noktaları olarak hizmet veriyor.