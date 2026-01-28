Böylesi Bize Denk Gelmez: Ülkenin En Pahalı Köyünde Ev Sahibi Olanlar Artık Milyoner
İngiltere’nin kırsalında, zamanın adeta durduğu ancak değerinin hızla katlandığı bir yer var: South Pool. Bu sakin yerleşim yeri, dışarıdan bakıldığında sıradan bir İngiliz köyü gibi görünse de günümüzde her ev sahibini birer milyonere dönüştüren gizli bir hazineye dönüşmüş durumda. Köy ülkenin en pahalı köyü olarak anılıyor.
Pastel tonlara boyanmış duvarları ve ikonik sazdan çatılarıyla South Pool, klasik İngiliz estetiğinin en zarif temsilcilerinden biri.
Köy 1318'den günümüze uzanan bir mirasın canlı kanıtı.
Salcombe halicinin kıyısında, yeşil ile mavinin kucaklaştığı bu gizli cennete ulaşmak bile bir ritüel niteliğinde.
