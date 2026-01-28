onedio
article/comments
Böylesi Bize Denk Gelmez: Ülkenin En Pahalı Köyünde Ev Sahibi Olanlar Artık Milyoner

Böylesi Bize Denk Gelmez: Ülkenin En Pahalı Köyünde Ev Sahibi Olanlar Artık Milyoner

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.01.2026 - 15:29

İngiltere’nin kırsalında, zamanın adeta durduğu ancak değerinin hızla katlandığı bir yer var: South Pool. Bu sakin yerleşim yeri, dışarıdan bakıldığında sıradan bir İngiliz köyü gibi görünse de günümüzde her ev sahibini birer milyonere dönüştüren gizli bir hazineye dönüşmüş durumda. Köy ülkenin en pahalı köyü olarak anılıyor.

Detaylar 👇

Pastel tonlara boyanmış duvarları ve ikonik sazdan çatılarıyla South Pool, klasik İngiliz estetiğinin en zarif temsilcilerinden biri.

Sadece 150 kişinin yaşadığı bu butik köy, Telegraph ve Condé Nast Traveller gibi prestijli platformlar tarafından Birleşik Krallık’ın en etkileyici noktaları arasında gösteriliyor. Köydeki ortalama konut fiyatları 410 bin sterlin (yaklaşık 24 milyon Türk lirası) seviyesinden başlasa da, mülklerin gerçek piyasa değerleri bugün 1 milyon sterlin sınırını aşmış durumda. Bu tarihi yapılar, artık sadece birer yuva değil, dünya çapında turistlerin tercih ettiği lüks kaçamak noktaları olarak hizmet veriyor.

Köy 1318'den günümüze uzanan bir mirasın canlı kanıtı.

Köyün hikayesi oldukça derin. Kayıtlar yerleşimin tarihini 1318 yılına kadar götürüyor. Köyün en yüksek noktasında yer alan ve birinci derece koruma altında olan tarihi kilise, South Pool’un zamana meydan okuyan karakterini simgeliyor. Hem tarihi dokusu hem de zengin mutfak kültürü, burayı sıradan bir tatil beldesinden ayırarak yaşayan bir müzeye dönüştürüyor.

Salcombe halicinin kıyısında, yeşil ile mavinin kucaklaştığı bu gizli cennete ulaşmak bile bir ritüel niteliğinde.

Ziyaretçiler köye sadece karayoluyla değil; kano, tekne veya kürek sörfüyle su üzerinden de ulaşabiliyor. Lancombe ve South Sands gibi bölgenin en seçkin plajlarına komşu olan köy, özellikle gün batımında tepeleri aydınlatan o eşsiz ışıkla fotoğraf tutkunlarını büyülüyor. South Pool, doğanın ve tarihin lüksle harmanlandığı, İngiltere’nin en özel köşelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
