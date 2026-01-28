Cumhurbaşkanından Ödül Almıştı, Şimdi Japonlar Peşinde: 680 Yıllık Mirasın Son Temsilcisi

Özellikle geleneksel sanatlara büyük değer veren Japonya, Bursa’nın bu eşsiz ipliklerinin en büyük taliplisi. Japonların 'İnoye' adını verdikleri özel çalışmalarında bu iplikleri kullanması, Anadolu’nun kadim mirasının evrensel kalitesini kanıtlıyor. Bu başarı, Şengünalp’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü de beraberinde getirdi.

Ancak bu gurur verici tablonun ardında hüzünlü bir gerçek yatıyor. Şengünalp, kendisinden sonra bu meşakkatli işi sürdürecek bir halefin olmamasından derin endişe duyuyor. 'Ben bıraktığımda bu sanat bitecek' diyen usta, yerel yönetimlere ve kamu kurumlarına çağrıda bulunuyor. Eğer gereken destek verilmez ve yeni ustalar yetişmezse, 680 yıllık bu devasa miras, son temsilcisiyle birlikte tarihin tozlu sayfalarına karışacak.