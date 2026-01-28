onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Cumhurbaşkanından Ödül Almıştı, Şimdi Japonlar Peşinde: 680 Yıllık Mirasın Son Temsilcisi

Cumhurbaşkanından Ödül Almıştı, Şimdi Japonlar Peşinde: 680 Yıllık Mirasın Son Temsilcisi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.01.2026 - 13:51

Bursa’nın tarihi sokaklarında, unutulmaya yüz tutmuş bir sanatın son adımları yankılanıyor. 680 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan 'Devdahlık', bugün yalnızca 60 yaşındaki Ertuğrul Şengünalp’in bitmek bilmeyen enerjisiyle hayata tutunuyor. Şengünalp, teknoloji çağına inat, her gün kilometrelerce koşarak ipek ipliğe hayat veriyor ve bu kadim mirası omuzlarında taşıyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Devdahlık, ham ipeğin tamamen insan gücüyle işlendiği, sabır ve dayanıklılık isteyen bir zanaat.

Devdahlık, ham ipeğin tamamen insan gücüyle işlendiği, sabır ve dayanıklılık isteyen bir zanaat.

Kelime anlamı itibarıyla 'dev gibi güçlü insanların, tahta üzerinde koşarak yaptığı iş' olarak tanımlanan bu meslek, Şengünalp için 7 yaşında başlamış. Boyu tezgâha yetmediği için ayaklarının altına gazoz kasaları konularak başladığı bu yolculukta, tam 53 yılı geride bırakmış. Bugün hala aynı tutkuyla tezgâhın başındaki 24 kancaya iplikleri bağlıyor ve 700 gramlık bir üretim için günde en az 15 ila 20 kilometre koşuyor.

İpek üretimi sadece fiziksel bir güç değil, aynı zamanda titiz bir kimya ve sabır süreci.

İpek üretimi sadece fiziksel bir güç değil, aynı zamanda titiz bir kimya ve sabır süreci.

Hafta sonları zeytinyağlı sabunlarla kaynatılan kazanlarda ipekler, doğal serisinden arındırılıyor. Yaklaşık iki saat süren bu işlemin ardından ipekler, %30’a yakın bir fire vererek en saf ve parlak haline ulaşıyor. Ardından, 320 farklı renkten oluşan devasa bir kartelaya göre boyanan iplikler; Halk Eğitim merkezlerinden Olgunlaşma enstitülerine kadar pek çok el sanatı atölyesinin vazgeçilmezi haline geliyor.

Ertuğrul Usta’nın alın teri sadece yerel düzeyde değil, kıtalararası bir takdir görüyor.

Ertuğrul Usta’nın alın teri sadece yerel düzeyde değil, kıtalararası bir takdir görüyor.

Özellikle geleneksel sanatlara büyük değer veren Japonya, Bursa’nın bu eşsiz ipliklerinin en büyük taliplisi. Japonların 'İnoye' adını verdikleri özel çalışmalarında bu iplikleri kullanması, Anadolu’nun kadim mirasının evrensel kalitesini kanıtlıyor. Bu başarı, Şengünalp’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü de beraberinde getirdi.

Ancak bu gurur verici tablonun ardında hüzünlü bir gerçek yatıyor. Şengünalp, kendisinden sonra bu meşakkatli işi sürdürecek bir halefin olmamasından derin endişe duyuyor. 'Ben bıraktığımda bu sanat bitecek' diyen usta, yerel yönetimlere ve kamu kurumlarına çağrıda bulunuyor. Eğer gereken destek verilmez ve yeni ustalar yetişmezse, 680 yıllık bu devasa miras, son temsilcisiyle birlikte tarihin tozlu sayfalarına karışacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın