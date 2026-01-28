Cumhurbaşkanından Ödül Almıştı, Şimdi Japonlar Peşinde: 680 Yıllık Mirasın Son Temsilcisi
Bursa’nın tarihi sokaklarında, unutulmaya yüz tutmuş bir sanatın son adımları yankılanıyor. 680 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan 'Devdahlık', bugün yalnızca 60 yaşındaki Ertuğrul Şengünalp’in bitmek bilmeyen enerjisiyle hayata tutunuyor. Şengünalp, teknoloji çağına inat, her gün kilometrelerce koşarak ipek ipliğe hayat veriyor ve bu kadim mirası omuzlarında taşıyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Devdahlık, ham ipeğin tamamen insan gücüyle işlendiği, sabır ve dayanıklılık isteyen bir zanaat.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İpek üretimi sadece fiziksel bir güç değil, aynı zamanda titiz bir kimya ve sabır süreci.
Ertuğrul Usta’nın alın teri sadece yerel düzeyde değil, kıtalararası bir takdir görüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın