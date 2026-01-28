onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kıyamet Günü Saati Tarihin En İleri Noktasına Ayarlandı: "İnsanlık Yok Oluşa Hiç Olmadığı Kadar Yakın"

Kıyamet Günü Saati Tarihin En İleri Noktasına Ayarlandı: "İnsanlık Yok Oluşa Hiç Olmadığı Kadar Yakın"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.01.2026 - 10:54

İnsanlığın kendi eliyle yarattığı felaketlere ne kadar yakın olduğunu simgeleyen Kıyamet Saati (Doomsday Clock), tarihin en karanlık noktasına ulaştı. Atom Bilimcileri Bülteni tarafından yapılan son güncelleme ile yelkovan, küresel felaketi temsil eden gece yarısına sadece 85 saniye kalacak şekilde ayarlandı. 1947 yılından bu yana takip edilen bu sembolik gösterge, daha önce hiç bu kadar kritik bir seviyeye gerilememişti.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://tr.euronews.com/2026/01/27/ki...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Saatin ileri alınmasındaki en temel gerekçe, küresel güvenlik mimarisinin çökme noktasına gelmiş olmasıdır.

Saatin ileri alınmasındaki en temel gerekçe, küresel güvenlik mimarisinin çökme noktasına gelmiş olmasıdır.

Özellikle 2025 yılı itibarıyla nükleer güce sahip ülkeler arasındaki gerilimin tırmanması, dünyayı büyük bir uçurumun kenarına sürükledi. Chicago Üniversitesi'nden Dr. Daniel Holz, ABD ve Rusya arasındaki nükleer silah stoklarını denetleyen son anlaşmanın 4 Şubat’ta sona erecek olmasına dikkat çekiyor. Yarım asırdır devam eden kontrol mekanizmalarının ortadan kalkması, dizginlenemeyen bir silahlanma yarışının kapısını aralıyor.

Sadece nükleer tehditler değil, denetimsiz ilerleyen teknolojiler de insanlık için geri dönülemez riskler barındırıyor.

Sadece nükleer tehditler değil, denetimsiz ilerleyen teknolojiler de insanlık için geri dönülemez riskler barındırıyor.

Yapay zeka (AI) araçlarının hızla yayılması, beraberinde getirdiği dezenformasyon ve komplo teorileriyle toplumsal algıyı zehirliyor. Bu bilgi kirliliği, küresel krizlerle ortak mücadele etme kabiliyetimizi felce uğratıyor. Öte yandan, yaşam bilimlerindeki kontrolsüz gelişmeler ve sentetik biyoloji alanındaki deneyler, dünyayı potansiyel biyolojik felaketlere karşı savunmasız bırakıyor. Uzmanlar, uluslararası toplumun bu yeni nesil tehditlere karşı hâlâ koordineli bir planının bulunmadığını vurguluyor.

Kuruluşun CEO'su Alexandra Bell, mevcut durumu "acı bir gerçeklik" olarak tanımlarken, her saniyenin hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Kuruluşun CEO'su Alexandra Bell, mevcut durumu "acı bir gerçeklik" olarak tanımlarken, her saniyenin hayati önem taşıdığını belirtiyor.

İklim krizinden yıkıcı teknolojilere kadar pek çok alanda sınıfta kalan insanlık, iş birliği yapmak yerine milliyetçi ve saldırgan politikalara yöneliyor. Kıyamet Saati, bir kehanet değil; aksine tehlikenin boyutlarını anlamamız için bir uyarı niteliği taşıyor.

1945 yılında Manhattan Projesi bilim insanları tarafından kurulan bu mekanizma, 2007'den bu yana iklim değişikliğini de hesaplamalarına dahil ediyor. Bugün gelinen noktada 85 saniye, sadece bir rakam değil; kolektif bir eylem planı oluşturulmadığı takdirde karşı karşıya kalacağımız kaçınılmaz sonun bir yansımasıdır. Eğer dünya liderleri düşmanlığı bir kenara bırakıp ortak akla yönelmezse, saatin gece yarısını vurması an meselesi olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın