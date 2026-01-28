Kıyamet Günü Saati Tarihin En İleri Noktasına Ayarlandı: "İnsanlık Yok Oluşa Hiç Olmadığı Kadar Yakın"
İnsanlığın kendi eliyle yarattığı felaketlere ne kadar yakın olduğunu simgeleyen Kıyamet Saati (Doomsday Clock), tarihin en karanlık noktasına ulaştı. Atom Bilimcileri Bülteni tarafından yapılan son güncelleme ile yelkovan, küresel felaketi temsil eden gece yarısına sadece 85 saniye kalacak şekilde ayarlandı. 1947 yılından bu yana takip edilen bu sembolik gösterge, daha önce hiç bu kadar kritik bir seviyeye gerilememişti.
Saatin ileri alınmasındaki en temel gerekçe, küresel güvenlik mimarisinin çökme noktasına gelmiş olmasıdır.
Sadece nükleer tehditler değil, denetimsiz ilerleyen teknolojiler de insanlık için geri dönülemez riskler barındırıyor.
Kuruluşun CEO'su Alexandra Bell, mevcut durumu "acı bir gerçeklik" olarak tanımlarken, her saniyenin hayati önem taşıdığını belirtiyor.
