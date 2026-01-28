Kıyamet Günü Saati Tarihin En İleri Noktasına Ayarlandı: "İnsanlık Yok Oluşa Hiç Olmadığı Kadar Yakın"

İklim krizinden yıkıcı teknolojilere kadar pek çok alanda sınıfta kalan insanlık, iş birliği yapmak yerine milliyetçi ve saldırgan politikalara yöneliyor. Kıyamet Saati, bir kehanet değil; aksine tehlikenin boyutlarını anlamamız için bir uyarı niteliği taşıyor.

1945 yılında Manhattan Projesi bilim insanları tarafından kurulan bu mekanizma, 2007'den bu yana iklim değişikliğini de hesaplamalarına dahil ediyor. Bugün gelinen noktada 85 saniye, sadece bir rakam değil; kolektif bir eylem planı oluşturulmadığı takdirde karşı karşıya kalacağımız kaçınılmaz sonun bir yansımasıdır. Eğer dünya liderleri düşmanlığı bir kenara bırakıp ortak akla yönelmezse, saatin gece yarısını vurması an meselesi olabilir.