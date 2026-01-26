İdeal Sayıyı Uzmanlar Açıkladı: Bu Sayıda Çocuk Sahibi Olmak Yaşlanmayı Yavaşlatıyor

Çalışmada, kronolojik yaştan ziyade hücrelerin durumunu gösteren 'biyolojik yaş' tespiti için DNA metilasyon modellerini analiz eden özel bir algoritma kullanıldı. Bu yöntemle yapılan ölçümler, uç noktalardaki (hiç çocuğu olmayan veya dörtten fazla çocuğu olan) kadınların biyolojik yaşının, kronolojik yaşlarına oranla daha hızlı ilerlediğini kanıtladı.

Bilim insanları bu durumu evrimsel biyolojideki 'trade-off' (telafi/takas) teorisiyle açıklıyor. Bu teoriye göre vücut, sınırlı enerjisini ya üremeye ya da hücresel onarıma harcar. Ancak bu çalışma, bu dengenin sanılandan daha esnek olduğunu gösteriyor. İki veya üç çocuk sahibi olmanın getirdiği hormonal düzenleme ve aile içi sosyal destek mekanizmalarının, çocuk yetiştirmenin fiziksel yükünü dengeleyerek hücreleri koruyucu bir etki yarattığı düşünülüyor. Öte yandan, dört çocuktan sonrası vücut için ciddi bir hücresel stres faktörüne dönüşürken, çocuksuzluk veya tek çocuk durumunda ise bu koruyucu sosyal-hormonal avantajların eksikliği hissedilebiliyor.