İdeal Sayıyı Uzmanlar Açıkladı: Bu Sayıda Çocuk Sahibi Olmak Yaşlanmayı Yavaşlatıyor
Finlandiya’da gerçekleştirilen ve sonuçları saygın bilim dergisi Scientific American’da yayımlanan yeni bir araştırma, annelik ve yaşlanma süreci arasındaki geleneksel kabulleri sarsacak çarpıcı veriler ortaya koydu. Bilim dünyasında uzun süredir tartışılan 'üreme ve biyolojik yıpranma' ilişkisine farklı bir perspektif getiren çalışma, çocuk sayısının kadınların hücresel yaşlanma hızı üzerinde belirleyici bir etkisi olabileceğini gösteriyor.
Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu, biyolojik yaşlanmanın en yavaş gerçekleştiği grubun iki veya üç çocuk sahibi olan kadınlar olması.
Araştırmacılar, 1934 ile 1944 yılları arasında doğan 3.000’den fazla Finlandiyalı kadından alınan kan örneklerini inceledi.
Uzmanlar, bu bulguların mutlak birer kural olarak görülmemesi gerektiğinin altını önemle çiziyor.
2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Editörümüz, bu çalışmanın en önemli iki kısıtını vurgulamayı atlamış: 1) Çalışmanın ikizler üzerinde yapılmış olması 2) Çalışmanın sadece belli bir yaş grubu... Devamını Gör
FİNLANDİYA DİYOR FİNLANDİYA. Bize bu ekonomide ya tek çocuk ya hiç çocuk.