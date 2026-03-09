9 – 15 Mart 2026 Haftası Sayı Sekansı: 3 – 6 – 9 – 12 – 21 – 33

Bu hafta gökyüzünde zihni, kalbi ve kader kapılarını aynı anda etkileyen güçlü bir enerji alanı oluşuyor. Merkür’ün geri hareketi düşünce biçimimizi yeniden düzenlerken, Jüpiter’in ileri harekete geçmesi hayatımızda yeni fırsatların kapısını aralamaya başlıyor. Venüs ve Plüton arasındaki güçlü bağ ise kalp enerjisini, arzuları ve kader bağlantılarını derinleştiriyor.

Bu nedenle 9 – 15 Mart haftası için belirlenen sayı sekansı yalnızca bir numeroloji dizisi değil, aynı zamanda zihinsel denge, duygusal güç ve başarı frekansını aynı anda aktive eden bir enerji anahtarıdır.