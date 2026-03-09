onedio
9 – 15 Mart 2026 Haftası Sayı Sekansı: 3 – 6 – 9 – 12 – 21 – 33

Dr.Astrolog Şenay Devi
09.03.2026 - 20:57

Bu hafta gökyüzünde zihni, kalbi ve kader kapılarını aynı anda etkileyen güçlü bir enerji alanı oluşuyor. Merkür’ün geri hareketi düşünce biçimimizi yeniden düzenlerken, Jüpiter’in ileri harekete geçmesi hayatımızda yeni fırsatların kapısını aralamaya başlıyor. Venüs ve Plüton arasındaki güçlü bağ ise kalp enerjisini, arzuları ve kader bağlantılarını derinleştiriyor.

Bu nedenle 9 – 15 Mart haftası için belirlenen sayı sekansı yalnızca bir numeroloji dizisi değil, aynı zamanda zihinsel denge, duygusal güç ve başarı frekansını aynı anda aktive eden bir enerji anahtarıdır.

Bu haftanın sayı dizisi 3 – 6 – 9 – 12 – 21 – 33; zihin açıklığı, sevgi enerjisi, ruhsal koruma ve başarı kapılarını aynı anda harekete geçiren bir titreşim alanı oluşturur.

  • 3 sayısı zihinsel berraklığı temsil eder. İletişim, düşünce ve ifade gücünün sayısıdır. Merkür ile bağlantılıdır. Bu sayı insanın doğru kelimeleri seçmesini, doğru kararlar vermesini ve zihnini karışıklıklardan arındırmasını destekler. Özellikle Merkür’ün geri hareket ettiği dönemlerde 3 sayısı yanlış anlaşılmaları azaltan bir frekans yaratır.

  • 6 sayısı kalp enerjisinin sayısıdır. Venüs frekansını temsil eder. Sevgi, ilişki uyumu, aile bağı ve şefkat enerjisini güçlendirir. Bu sayı kalpteki korkuları yumuşatır ve insanın sevgiyi hem almasına hem vermesine izin verir. Aynı zamanda para ve değer enerjisi ile de ilişkilidir.

  • 9 sayısı ruhsal tamamlanma ve koruma sayısıdır. Evrensel bilgelik frekansını taşır. Negatif enerjilerden korunma, karma temizliği ve ruhsal farkındalıkla bağlantılıdır. Bu sayı insanın geçmiş yüklerini bırakmasına ve daha yüksek bir bilinçle ilerlemesine yardımcı olur.

  • 12 sayısı ilahi düzen sayısıdır. Evrenin görünmeyen planına uyum sağlamayı temsil eder. Hayatta bazen anlam veremediğimiz olayların aslında daha büyük bir düzenin parçası olduğunu hatırlatır. Bu sayı doğru zamanlama ve doğru yön bulma enerjisini destekler.

  • 21 sayısı fırsat ve genişleme sayısıdır. Jüpiter frekansı ile bağlantılıdır. Şans, büyüme, yeni kapılar ve başarı potansiyelini temsil eder. Bu sayı insanın hayatında yeni fırsatların ortaya çıkmasına yardımcı olan titreşimlerden biridir.

  • 33 sayısı ise ustalık sayısıdır. Numerolojide en güçlü frekanslardan biridir. Ruhsal güç ile maddi başarıyı bir araya getirir. Büyük hedeflere ulaşma, liderlik enerjisi ve güçlü kader yolları ile ilişkilidir. Bu sayı insanın kendi potansiyelini fark etmesini ve hayatında önemli bir başarı seviyesine ulaşmasını destekler.

Bu sayı dizisi birlikte çalıştığında üç önemli alanı dengeler: Zihin. Kalp. Kader.

Zihin doğru düşünür. Kalp doğru hisseder. Kader doğru kapıları açar.

Bu sayı sekansını kullanmanın en etkili yolu sabah veya gece birkaç dakika sakin bir şekilde sayıları zihinden okumaktır. Sayılar yavaş ve bilinçli şekilde tekrar edildiğinde kişinin enerji alanı bu frekansla uyumlanmaya başlar.

3 – 6 – 9 – 12 – 21 – 33

Bu sekans özellikle şu konularda destekleyici bir enerji oluşturur:

  • Zihinsel karışıklığın azalması

  • İlişkilerde denge kurulması

  • Doğru fırsatların görülmesi

  • Başarı enerjisinin güçlenmesi

  • Negatif etkilerden korunma

9 – 15 Mart haftasının en önemli mesajı şudur: Zihni sakin olan fırsatı görür. Kalbi açık olan doğru insanları çeker. Kendi gücünü bilen kişi kader kapılarını açar.

Bu sayı sekansı tam da bu üç gücü aynı anda uyandırmak için hazırlanmıştır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

