onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
9 – 15 Mart 2026 Gökyüzünü Kolektif Mesajı

etiket 9 – 15 Mart 2026 Gökyüzünü Kolektif Mesajı

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
09.03.2026 - 20:53

Bu hafta gökyüzü çok güçlü ama aynı zamanda dikkat isteyen bir enerji taşıyor. Bir yandan şans ve fırsat kapıları aralanırken, diğer yandan acele kararlar, yanlış sözler ve kontrolsüz tepkiler ciddi sonuçlar doğurabilir. Gökyüzü adeta insanlığa şu mesajı veriyor: Büyümek isteyenler önce düşünmeyi öğrenmeli.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haftanın en önemli temalarından biri Merkür’ün geri hareketi sırasında Jüpiter ile yaptığı olumlu açı.

Haftanın en önemli temalarından biri Merkür’ün geri hareketi sırasında Jüpiter ile yaptığı olumlu açı.

Merkür akıl, iletişim ve karar mekanizmalarını temsil eder. Jüpiter ise büyüme, fırsatlar ve genişleme gezegenidir. Bu iki gezegenin uyumlu bağlantısı zihinsel anlamda önemli farkındalıklar yaratır. Ancak Merkür’ün geri harekette olması bu fırsatların yeni başlangıçlardan çok geçmişte atılmış adımlar üzerinden geleceğini gösteriyor.

Bu nedenle bu hafta gökyüzü bize şunu söylüyor: Yeni bir şeye başlamak yerine yarım kalmış işleri tamamlayın. Daha önce planladığınız ama bir türlü ilerletemediğiniz projeler için önemli çözümler bulabilirsiniz. Beklediğiniz bir haber, gecikmiş bir ödeme, daha önce konuşulmuş bir iş fırsatı yeniden gündeme gelebilir.

Dünya açısından bakıldığında, bu enerji özellikle diplomasi ve uluslararası ilişkilerde geçmişte başlatılmış müzakerelerin yeniden hareketlenmesine işaret ediyor. Uzun süredir çözülemeyen bazı siyasi dosyalar tekrar masaya gelebilir.

10 Mart’ta Venüs ile Plüton arasında oluşan olumlu açı ise haftanın en derin ve güçlü etkilerinden birini yaratıyor. Venüs değerlerimizi, ilişkilerimizi ve para akışını temsil eder.

Plüton ise güç, dönüşüm ve kriz gezegenidir. Bu iki enerji birleştiğinde insanlık için büyük dönüşümler tetiklenir.

Bu etki dünya genelinde güç dengelerinin yeniden konuşulmasına neden olabilir. Büyük ekonomik aktörler, enerji politikaları ve finans sistemleriyle ilgili kritik hamleler gündeme gelebilir. Para piyasalarında büyük oyuncuların stratejik kararlar aldığı bir süreç başlayabilir.

Jeopolitik açıdan ise özellikle Orta Doğu hattında güç mücadelelerinin daha görünür hale gelmesi mümkün. İran, İsrail ve ABD arasında uzun süredir devam eden gerilim zaman zaman sert açıklamalara dönüşebilir. Ancak bu hafta doğrudan büyük bir savaş başlatan bir enerji değil, daha çok güç gösterileri ve diplomatik baskıların arttığı bir atmosfer oluşturuyor.

Türkiye açısından bakıldığında ise bu süreç dış politika açısından yoğun diplomatik temasların yaşanabileceğini gösteriyor. Türkiye hem bölgesel krizlerde arabulucu rolünü güçlendirebilir hem de enerji ve güvenlik politikalarında yeni stratejik kararlar alabilir.

Ekonomik olarak Venüs ve Plüton etkisi finans piyasalarında güçlü hareketlere neden olabilir.

Ekonomik olarak Venüs ve Plüton etkisi finans piyasalarında güçlü hareketlere neden olabilir.

Özellikle bankacılık sistemi, büyük yatırım fonları ve enerji şirketleriyle ilgili gelişmeler dikkat çekebilir. Türkiye’de döviz, altın ve enerji fiyatlarında dalgalanmalar görülebilir.

Ancak bu dalgalar tamamen kriz anlamına gelmez. Daha çok yeniden dengelenme sürecini anlatır.

Aynı gün gerçekleşen bir başka önemli gökyüzü olayı ise Jüpiter’in ileri harekete geçmesi.

Jüpiter bolluk, genişleme ve umut gezegenidir. Son aylarda geri harekette olduğu için bazı

fırsatlar yavaşlamış veya bekleme sürecine girmiş olabilir. 10 Mart itibarıyla bu süreç hızlanmaya başlıyor.

Jüpiter’in Yengeç burcunda ileri hareketine geçmesi özellikle aile, vatan, güvenlik, emlak ve gıda sektörlerinde büyüme enerjisini artırabilir. Dünya genelinde tarım, gıda güvenliği ve enerji kaynakları ile ilgili yeni politikalar gündeme gelebilir.

Türkiye için bu transit özellikle gayrimenkul, tarım, savunma ve turizm alanlarında yeni fırsatlar yaratabilir. Yaz aylarına kadar bu alanlarda önemli yatırımlar veya ekonomik açılımlar konuşulabilir.

Ancak haftanın sonuna doğru gökyüzü çok daha sert bir enerjiye dönüşüyor. 15 Mart’ta Merkür ile Mars birleşiyor. Bu açı astrolojide en dikkat edilmesi gereken etkilerden biridir.

Çünkü Mars öfke ve saldırı enerjisini temsil ederken Merkür iletişim gezegenidir. Bu birleşim yanlış sözler, ani kararlar ve patlayıcı tartışmalar yaratabilir.

Dünya açısından bu etki liderler arasında sert açıklamaların artmasına neden olabilir.

Diplomatik krizler veya askeri gerilimler kısa süreli olarak yükselebilir. Sosyal medyada, kamuoyunda ve siyasi arenada çok keskin söylemler duyulabilir.

Türkiye’de iç siyasette sert tartışmalar, polemikler veya ani açıklamalar gündeme gelebilir.

Ekonomik piyasalar bu tür söylemlerden kısa süreli etkilenebilir.

Bu enerji aynı zamanda doğa olaylarını da tetikleyebilir. Mars enerjisi özellikle yangınlar, patlamalar, volkanik hareketlilik ve yer kabuğu stresleriyle ilişkilidir. Bu nedenle dünya genelinde bazı bölgelerde deprem aktivitesi veya volkanik hareketlilik haberleri gündeme gelebilir.

Bireysel hayatlarımız açısından ise bu hafta iki farklı enerjinin iç içe geçtiği bir süreç yaşanıyor.

Bir tarafta Jüpiter’in açtığı fırsatlar ve büyüme kapıları var. Diğer tarafta Merkür retrosunun yarattığı karışıklık ve Mars’ın tetiklediği sabırsızlık.

Bu nedenle haftanın en önemli dersi şu: Büyük düşünün ama acele etmeyin.

Yeni projelere atlamak yerine mevcut planlarınızı gözden geçirmek çok daha doğru olacaktır.

Bir süredir çözüm bulamadığınız bir konuya bu hafta beklenmedik bir bakış açısı gelebilir.

Eski bir arkadaş, eski bir iş bağlantısı veya geçmişte yarım kalmış bir fırsat tekrar gündeme gelebilir.

İlişkilerde ise Venüs ve Plüton etkisi çok güçlü duygular yaratabilir. Tutku artabilir ancak aynı zamanda kıskançlık ve güç mücadeleleri de ortaya çıkabilir. Kalbinizin sesini dinlemek önemli ama manipülasyonlara dikkat etmek gerekir.

15 Mart civarında iletişim kazalarına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Yanlış bir mesaj, acele bir karar veya kontrolsüz bir tepki gereksiz krizler yaratabilir.

Bu hafta en güçlü davranış biçimi sakin kalmak, stratejik düşünmek ve fırsatları acele etmeden değerlendirmektir.

Gökyüzü bu hafta bize şunu hatırlatıyor: Güç sadece hızda değildir. Asıl güç doğru zamanda doğru adımı atabilmektir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam