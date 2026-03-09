9 – 15 Mart 2026 Gökyüzünü Kolektif Mesajı

Merkür akıl, iletişim ve karar mekanizmalarını temsil eder. Jüpiter ise büyüme, fırsatlar ve genişleme gezegenidir. Bu iki gezegenin uyumlu bağlantısı zihinsel anlamda önemli farkındalıklar yaratır. Ancak Merkür’ün geri harekette olması bu fırsatların yeni başlangıçlardan çok geçmişte atılmış adımlar üzerinden geleceğini gösteriyor.

Bu nedenle bu hafta gökyüzü bize şunu söylüyor: Yeni bir şeye başlamak yerine yarım kalmış işleri tamamlayın. Daha önce planladığınız ama bir türlü ilerletemediğiniz projeler için önemli çözümler bulabilirsiniz. Beklediğiniz bir haber, gecikmiş bir ödeme, daha önce konuşulmuş bir iş fırsatı yeniden gündeme gelebilir.

Dünya açısından bakıldığında, bu enerji özellikle diplomasi ve uluslararası ilişkilerde geçmişte başlatılmış müzakerelerin yeniden hareketlenmesine işaret ediyor. Uzun süredir çözülemeyen bazı siyasi dosyalar tekrar masaya gelebilir.

10 Mart’ta Venüs ile Plüton arasında oluşan olumlu açı ise haftanın en derin ve güçlü etkilerinden birini yaratıyor. Venüs değerlerimizi, ilişkilerimizi ve para akışını temsil eder.

Plüton ise güç, dönüşüm ve kriz gezegenidir. Bu iki enerji birleştiğinde insanlık için büyük dönüşümler tetiklenir.

Bu etki dünya genelinde güç dengelerinin yeniden konuşulmasına neden olabilir. Büyük ekonomik aktörler, enerji politikaları ve finans sistemleriyle ilgili kritik hamleler gündeme gelebilir. Para piyasalarında büyük oyuncuların stratejik kararlar aldığı bir süreç başlayabilir.

Jeopolitik açıdan ise özellikle Orta Doğu hattında güç mücadelelerinin daha görünür hale gelmesi mümkün. İran, İsrail ve ABD arasında uzun süredir devam eden gerilim zaman zaman sert açıklamalara dönüşebilir. Ancak bu hafta doğrudan büyük bir savaş başlatan bir enerji değil, daha çok güç gösterileri ve diplomatik baskıların arttığı bir atmosfer oluşturuyor.

Türkiye açısından bakıldığında ise bu süreç dış politika açısından yoğun diplomatik temasların yaşanabileceğini gösteriyor. Türkiye hem bölgesel krizlerde arabulucu rolünü güçlendirebilir hem de enerji ve güvenlik politikalarında yeni stratejik kararlar alabilir.