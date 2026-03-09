9 – 15 Mart 2026 Gökyüzünü Kolektif Mesajı

Özellikle bankacılık sistemi, büyük yatırım fonları ve enerji şirketleriyle ilgili gelişmeler dikkat çekebilir. Türkiye’de döviz, altın ve enerji fiyatlarında dalgalanmalar görülebilir.
Ancak bu dalgalar tamamen kriz anlamına gelmez. Daha çok yeniden dengelenme sürecini anlatır.
Aynı gün gerçekleşen bir başka önemli gökyüzü olayı ise Jüpiter’in ileri harekete geçmesi.
Jüpiter bolluk, genişleme ve umut gezegenidir. Son aylarda geri harekette olduğu için bazı
fırsatlar yavaşlamış veya bekleme sürecine girmiş olabilir. 10 Mart itibarıyla bu süreç hızlanmaya başlıyor.
Jüpiter’in Yengeç burcunda ileri hareketine geçmesi özellikle aile, vatan, güvenlik, emlak ve gıda sektörlerinde büyüme enerjisini artırabilir. Dünya genelinde tarım, gıda güvenliği ve enerji kaynakları ile ilgili yeni politikalar gündeme gelebilir.
Türkiye için bu transit özellikle gayrimenkul, tarım, savunma ve turizm alanlarında yeni fırsatlar yaratabilir. Yaz aylarına kadar bu alanlarda önemli yatırımlar veya ekonomik açılımlar konuşulabilir.
Ancak haftanın sonuna doğru gökyüzü çok daha sert bir enerjiye dönüşüyor. 15 Mart’ta Merkür ile Mars birleşiyor. Bu açı astrolojide en dikkat edilmesi gereken etkilerden biridir.
Çünkü Mars öfke ve saldırı enerjisini temsil ederken Merkür iletişim gezegenidir. Bu birleşim yanlış sözler, ani kararlar ve patlayıcı tartışmalar yaratabilir.
Dünya açısından bu etki liderler arasında sert açıklamaların artmasına neden olabilir.
Diplomatik krizler veya askeri gerilimler kısa süreli olarak yükselebilir. Sosyal medyada, kamuoyunda ve siyasi arenada çok keskin söylemler duyulabilir.
Türkiye’de iç siyasette sert tartışmalar, polemikler veya ani açıklamalar gündeme gelebilir.
Ekonomik piyasalar bu tür söylemlerden kısa süreli etkilenebilir.
Bu enerji aynı zamanda doğa olaylarını da tetikleyebilir. Mars enerjisi özellikle yangınlar, patlamalar, volkanik hareketlilik ve yer kabuğu stresleriyle ilişkilidir. Bu nedenle dünya genelinde bazı bölgelerde deprem aktivitesi veya volkanik hareketlilik haberleri gündeme gelebilir.
Bireysel hayatlarımız açısından ise bu hafta iki farklı enerjinin iç içe geçtiği bir süreç yaşanıyor.
Bir tarafta Jüpiter’in açtığı fırsatlar ve büyüme kapıları var. Diğer tarafta Merkür retrosunun yarattığı karışıklık ve Mars’ın tetiklediği sabırsızlık.
Bu nedenle haftanın en önemli dersi şu: Büyük düşünün ama acele etmeyin.
Yeni projelere atlamak yerine mevcut planlarınızı gözden geçirmek çok daha doğru olacaktır.
Bir süredir çözüm bulamadığınız bir konuya bu hafta beklenmedik bir bakış açısı gelebilir.
Eski bir arkadaş, eski bir iş bağlantısı veya geçmişte yarım kalmış bir fırsat tekrar gündeme gelebilir.
İlişkilerde ise Venüs ve Plüton etkisi çok güçlü duygular yaratabilir. Tutku artabilir ancak aynı zamanda kıskançlık ve güç mücadeleleri de ortaya çıkabilir. Kalbinizin sesini dinlemek önemli ama manipülasyonlara dikkat etmek gerekir.
15 Mart civarında iletişim kazalarına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Yanlış bir mesaj, acele bir karar veya kontrolsüz bir tepki gereksiz krizler yaratabilir.
Bu hafta en güçlü davranış biçimi sakin kalmak, stratejik düşünmek ve fırsatları acele etmeden değerlendirmektir.
Gökyüzü bu hafta bize şunu hatırlatıyor: Güç sadece hızda değildir. Asıl güç doğru zamanda doğru adımı atabilmektir.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
AstrodehA