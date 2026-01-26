Matematik Hiç Bu Kadar Güzel Olmamıştı: Biz Dört İşlemde Takılırken Matematikten Sanat Çıkardı!
Matematik ve sanatın kusursuz birleşimini temsil eden Hamid Naderi Yeganeh, karmaşık denklemleri dijital fırçalara dönüştürerek doğanın geometrisini yeniden tanımlıyor. Trigonometrik fonksiyonlar ve algoritmalarla hayat bulan bu eserler, evrenin dilinin aslında sayılar olduğunu kanıtlıyor.
Hamid Naderi Yeganeh, çağdaş sanat dünyasında "matematiksel sanatçı" (mathematical artist) kimliğiyle devrim yaratan isimlerden biri.
Yeganeh’in en dikkat çekici özelliği, tamamen soyut matematiksel ifadelerle somut varlıkları betimleyebilmesi.
Bu eserlerin merkezinden fraktallar, diziler ve simetri yer alıyor.
Yeganeh için bilgisayar kodu, bir heykel tıraşın keskisi gibi.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
