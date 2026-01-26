Matematik Hiç Bu Kadar Güzel Olmamıştı: Biz Dört İşlemde Takılırken Matematikten Sanat Çıkardı!

Örneğin, bir kuş figürü oluştururken binlerce küçük elips veya çizginin koordinatlarını belirlemek için sin(x) ve cos(x) gibi trigonometrik fonksiyonlardan yararlanıyor. Bu süreçte kullanılan değişkenler ve parametreler, kuşun kanat çırpışından gagasının eğimine kadar her detayı milimetrik bir hassasiyetle belirliyor. Sanatçı, bu yöntemi bir matematiksel keşif olarak adlandırıyor. Rastgele formüller deniyor ve içlerinden estetik bir figür çıkana kadar bu formülleri rafine ediyor.