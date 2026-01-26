onedio
Matematik Hiç Bu Kadar Güzel Olmamıştı: Biz Dört İşlemde Takılırken Matematikten Sanat Çıkardı!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.01.2026 - 12:23

Matematik ve sanatın kusursuz birleşimini temsil eden Hamid Naderi Yeganeh, karmaşık denklemleri dijital fırçalara dönüştürerek doğanın geometrisini yeniden tanımlıyor. Trigonometrik fonksiyonlar ve algoritmalarla hayat bulan bu eserler, evrenin dilinin aslında sayılar olduğunu kanıtlıyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.sciencefriday.com/article...
Hamid Naderi Yeganeh, çağdaş sanat dünyasında "matematiksel sanatçı" (mathematical artist) kimliğiyle devrim yaratan isimlerden biri.

Yeganeh'in çalışmaları, geleneksel çizim tekniklerinin çok ötesinde bir kağıda kalem sürmek yerine, bilgisayar ekranında formüllerin gücünü kullanıyor. Sanatçı, binlerce denklemi bir araya getirerek kuşlar, balıklar ve çiçekler gibi organik formlar üretirken, aslında doğanın kendi içindeki matematiksel düzeni taklit ediyor.

Yeganeh’in en dikkat çekici özelliği, tamamen soyut matematiksel ifadelerle somut varlıkları betimleyebilmesi.

Örneğin, bir kuş figürü oluştururken binlerce küçük elips veya çizginin koordinatlarını belirlemek için sin(x) ve cos(x) gibi trigonometrik fonksiyonlardan yararlanıyor. Bu süreçte kullanılan değişkenler ve parametreler, kuşun kanat çırpışından gagasının eğimine kadar her detayı milimetrik bir hassasiyetle belirliyor. Sanatçı, bu yöntemi bir matematiksel keşif olarak adlandırıyor. Rastgele formüller deniyor ve içlerinden estetik bir figür çıkana kadar bu formülleri rafine ediyor.

Bu eserlerin merkezinden fraktallar, diziler ve simetri yer alıyor.

Yeganeh’in eserlerinde sadece gerçekçi figürler değil, aynı zamanda hipnotize edici fraktallar ve mozaiklemeler (tessellations) de yer alıyor. Fibonacci dizisi gibi matematiksel diziler, eserlerindeki derinliği ve tekrarlayan desenlerin kusursuzluğunu sağlıyor. Üstel fonksiyonlar sayesinde oluşturulan spiraller ve karmaşık geometrik yapılar, izleyiciye evrenin mikro ve makro düzeydeki düzenini hatırlatıyor.

Yeganeh için bilgisayar kodu, bir heykel tıraşın keskisi gibi.

Yazdığı algoritmalar sayesinde, manuel olarak çizilmesi imkansız olan yüksek simetriye sahip görseller ortaya çıkıyor. Sanatçının bu yaklaşımı, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanıyla sanatın (Art) birleştiği 'STEAM' akımının en somut örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Onun çalışmaları, matematiğin sadece soğuk bir işlem yığını değil, estetik bir vizyon sunduğunu tüm dünyaya gösteriyor.

