Tüm Dünyayı Kandıran Adam: Hem Milyonların Hayatını Bitiren Hem de Barış Elçisi Olan Alfred Nobel
Alfred Nobel, tarihin en büyük çelişkilerinden birini temsil eder. Bir yandan insanlık tarihinin en yıkıcı buluşlarından bazılarına imza atmış, diğer yandan dünyadaki en saygın barış ödülüne adını vermiştir. İnsanlık tarihini kana bulayan patlayıcıların mucidi olarak anılmak yerine, barışı teşvik eden bir miras bırakma çabası, onun kişisel pişmanlıklarının ve toplumsal vicdanının en büyük göstergesidir.
İnsanlık, yüzyıllar boyunca barutu hem savaşta hem de doğayı şekillendirmek için kullandı.
Nobel’in en büyük buluşu olan dinamit, nitrogliserinin emici bir maddeyle birleştirilerek daha kararlı hale getirilmesiyle ortaya çıktı.
Alfred Nobel, vasiyetinde devasa servetinin büyük bölümünü fizik, kimya, tıp, edebiyat ve özellikle barış alanında insanlığa en büyük katkıyı sağlayanlara verilmek üzere bir fona bağışladı.
