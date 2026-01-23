Tüm Dünyayı Kandıran Adam: Hem Milyonların Hayatını Bitiren Hem de Barış Elçisi Olan Alfred Nobel

Ancak barut hem sınırlı bir güce sahipti hem de kontrol edilmesi zordu. Alfred Nobel’in yolculuğu, bu sınırları aşma isteğiyle başladı. Nitrogliserinin olağanüstü gücünü fark eden Nobel, bu maddenin ne kadar tehlikeli olduğunun da bilincindeydi. Onu daha güvenli ve kullanılabilir hale getirmek hayatının amacı oldu.

Ancak bu süreçin bedeli büyük oldu. Laboratuvar kazaları yaşandı, hatta kardeşi bu deneyler sırasında hayatını kaybetti. Ancak Nobel vazgeçmedi. O sadece bir mucit değil, risk almayı ve sınırları zorlamayı seven bir vizyonerdi.