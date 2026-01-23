6 Trilyon Dolarlık Dev Rezerv Bulundu: “Dünya Ekonomisinde Dengeler Değişebilir”

Ancak Hamersley bölgesinde yapılan son araştırmalar, yerin altında yatan zenginliğin tahminlerin çok ötesinde olduğunu kanıtladı. Uzmanlar, %60’ın üzerinde demir oranına sahip, yaklaşık 55 milyar metrik tonluk devasa bir oluşum tespit ettiler. Bu rakamlar, bölgeyi dünyanın tartışmasız en büyük demir cevheri yatağı haline getiriyor.

Curtin Üniversitesi’nden Dr. Liam Courtney-Davis ve ekibinin yürüttüğü çalışmalar, bu keşfin sadece ekonomik değil, bilimsel bir devrim olduğunu da ortaya koyuyor. Bugüne kadar bölgedeki oluşumların 2,2 milyar yıl yaşında olduğu düşünülürken, gelişmiş izotop analizleri bu tarihin aslında 1,4 milyar yıl öncesine dayandığını gösterdi. Bu zaman farkı, devasa mineral katmanlarının oluşum süreçlerine dair ders kitaplarının yeniden yazılması gerektiği anlamına geliyor.