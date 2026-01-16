Samsung'dan Beklenmedik Geri Adım: Eski Galaxy Telefonu Olan Herkes Sevinebilir!
Kaynak: https://www.giga.de/tech/samsung-gibt...
Teknoloji dünyasında genellikle yeni cihazlara odaklanılmasına alışığız. Ancak Samsung bu kez şaşırtıcı bir hamleyle rotayı geçmişe çevirdi. Uzun süredir Google Play sistem güncellemelerinden mahrum kalan eski Galaxy kullanıcıları için beklenen müjdeli haber nihayet geldi. Şirket, destek süresi dolduğu düşünülen birçok eski model için güncelleme blokajını kaldırarak teknoloji dünyasında ters köşe bir gelişmeye imza attı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Samsung’un bu yeni stratejisi doğrultusunda, özellikle Galaxy S10, S20 ve S21 serisi kullanıcılarından sevindirici raporlar gelmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelişmenin en ilginç yanı ise, en güncel modellerin henüz bu listede yer almaması.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın