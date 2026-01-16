onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Samsung'dan Beklenmedik Geri Adım: Eski Galaxy Telefonu Olan Herkes Sevinebilir!

Samsung'dan Beklenmedik Geri Adım: Eski Galaxy Telefonu Olan Herkes Sevinebilir!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.01.2026 - 17:04

Teknoloji dünyasında genellikle yeni cihazlara odaklanılmasına alışığız. Ancak Samsung bu kez şaşırtıcı bir hamleyle rotayı geçmişe çevirdi. Uzun süredir Google Play sistem güncellemelerinden mahrum kalan eski Galaxy kullanıcıları için beklenen müjdeli haber nihayet geldi. Şirket, destek süresi dolduğu düşünülen birçok eski model için güncelleme blokajını kaldırarak teknoloji dünyasında ters köşe bir gelişmeye imza attı.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.giga.de/tech/samsung-gibt...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Samsung’un bu yeni stratejisi doğrultusunda, özellikle Galaxy S10, S20 ve S21 serisi kullanıcılarından sevindirici raporlar gelmeye başladı.

Samsung’un bu yeni stratejisi doğrultusunda, özellikle Galaxy S10, S20 ve S21 serisi kullanıcılarından sevindirici raporlar gelmeye başladı.

Normal şartlarda düzenli güncelleme takviminden çıkarılan bu modellerin, yeniden Kasım 2025 ve hatta bazı bölgelerde Ocak 2026 Google Play sistem güncellemelerini almaya başladığı görülüyor. Samsung'un daha önce 'dahili uyum süreçleri' ve 'yeni nesil cihazlara odaklanma' gerekçeleriyle durdurduğu bu süreç, eski cihaz sahiplerine adeta ikinci bir bahar yaşatıyor.

Gelişmenin en ilginç yanı ise, en güncel modellerin henüz bu listede yer almaması.

Gelişmenin en ilginç yanı ise, en güncel modellerin henüz bu listede yer almaması.

Galaxy S23 veya Z Fold 5 gibi modern cihaz sahipleri, ironik bir şekilde bu güncellemeler için hala bekleme listesinde bulunuyor. Samsung’un neden önceliği eski modellere verdiği tam olarak bilinmese de uzmanlar, şirketin yeni nesil cihazlar için daha karmaşık optimizasyon çalışmaları yürüttüğünü tahmin ediyor. Ancak bu durum, aylık güvenlik yamalarıyla karıştırılmamalıdır; Samsung, güncel modellerine standart güvenlik paketlerini vaktinde sunmaya devam ediyor.

Kısacası eski bir Galaxy cihazınız varsa, Ayarlar menüsü üzerinden Google Play sistem güncellemelerini manuel olarak kontrol etmeniz öneriliyor. Bu hamle, Samsung'un müşteri sadakatine verdiği önemi ve cihaz ömrünü uzatma konusundaki kararlılığını bir kez daha kanıtlıyor. Şimdilik 'eski dostlar' sevinirken, yeni nesil cihaz kullanıcılarının biraz daha sabırlı olması gerekecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın