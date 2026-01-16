Samsung'dan Beklenmedik Geri Adım: Eski Galaxy Telefonu Olan Herkes Sevinebilir!

Galaxy S23 veya Z Fold 5 gibi modern cihaz sahipleri, ironik bir şekilde bu güncellemeler için hala bekleme listesinde bulunuyor. Samsung’un neden önceliği eski modellere verdiği tam olarak bilinmese de uzmanlar, şirketin yeni nesil cihazlar için daha karmaşık optimizasyon çalışmaları yürüttüğünü tahmin ediyor. Ancak bu durum, aylık güvenlik yamalarıyla karıştırılmamalıdır; Samsung, güncel modellerine standart güvenlik paketlerini vaktinde sunmaya devam ediyor.

Kısacası eski bir Galaxy cihazınız varsa, Ayarlar menüsü üzerinden Google Play sistem güncellemelerini manuel olarak kontrol etmeniz öneriliyor. Bu hamle, Samsung'un müşteri sadakatine verdiği önemi ve cihaz ömrünü uzatma konusundaki kararlılığını bir kez daha kanıtlıyor. Şimdilik 'eski dostlar' sevinirken, yeni nesil cihaz kullanıcılarının biraz daha sabırlı olması gerekecek.