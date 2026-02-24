Sevgili Yay, bugün durağan konumdaki Merkür, iş yaşamın ile hane içi düzenin arasında bir denge kurman gerektiğini işaret ediyor. Artık yaşam alanında minik de olsa değişiklikler yaparak enerjini yeniden canlandırmalısın. Böylece iç dünyana döndüğün bu dönemde, küçük fiziksel değişikliklerin bile büyük motivasyonlar yaratabileceğini fark edebilirsin.

Öte yandan ailen ile birlikte yönettiğin bir iş yapıyorsan, daha fazla sorumluluk alman da gerekebilir. Her şeyin duraklama dönemine girdiği bu süreçte, sen sivrilmeli ve dikkatleri üzerine çekmelisin. Kontrolü de eline almalı, yeteneklerini ve gücünü herkese ispatlamalısın. Bunu yapabileceğine eminiz, hadi göster kendini!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sezgilerin bugün adeta bir radar gibi çalışıyor. Ancak hissetmek, bugün için yeterli olmayabilir. Aklını kurcalayan, kalbini kemiren belirsizlikleri ortadan kaldırmak için cesurca açık iletişimi seçmelisin. Alacağın net bir cevap, ruhundaki fırtınalar koparabilir elbette... İşte bu ayrılığın ayak sesleri de olabilir! Kısacası aşkta huzur ararken, yalnız kalmayı da göze almalısın bugün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…