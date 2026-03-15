Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 16 Mart - 22 Mart Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

16 - 22 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 16 Mart - 22 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Mart - 22 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta kariyerinde sağlam adımlar atarak köklerini daha da derinleştireceğin bir döneme giriyorsun. Sana verilen projelerin temelini atmak ve bu projeleri korumak, bu haftanın ana gündem maddeleri arasında yer alacak. Ofis ortamında güvenin tesis edilmesi ve çalışma arkadaşlarının aidiyet duygusunun artırılması konusunda harcaman gereken çaba, bu haftanın enerjisiyle birleşerek olumlu sonuçlar doğuracak. 

Özellikle gayrimenkul işlerinde veya evden yürütülen projelerde verimlilik, bu hafta her zamankinden daha yüksek görünüyor, bu da senin için bir avantaj olabilir. Haftanın ortasına geldiğinde ise Güneş ile Uranüs altmışlığı, günlük iş akışında aniden gelişen pratik bir çözümle seni şaşırtabilir. Uzun süredir üzerinde kafa yorduğun teknik bir problemi, yenilikçi bir yazılımla veya yöntem değişikliğiyle anında çözebilirsin. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise yönetici gezegenin Jüpiter’in Venüs ile yaptığı kare açı, seni duygusal anlamda biraz fazlaca cömert bir ruh haline sokabilir. İlişkinde partnerine verdiğin sözlerin veya yarattığın beklentilerin arkasında durabileceğinden emin olmalısın. Hafta sonunda coşkunun yerini dinginliğe bırakmasına izin verdiğinde, aşkın gerçek tadına varabileceksin. Kalbini dinle... Biraz daha sakin ve gerçek bağların seni sararak romantizmin seni güçlendirmesine izin ver! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
