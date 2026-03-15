Sevgili Yay, bu hafta yönetici gezegenin Jüpiter, Venüs ile kare açı yaparak duygusal anlamda fazla cömert bir ruh hali yaratabilir sende! Bu durum ise romantik ilişkilerini biraz karmaşık hale getiriyor.

Tam da bu noktada partnerine verdiğin sözlerin veya yarattığın beklentilerin arkasında durabileceğinden emin olman gerekiyor. Zira aşk, sözlerin ve beklentilerin gerçeğe dönüştüğü yerdir.

Hafta sonunda ise coşkunun yerini dinginliğe bırakmasına izin vermelisin. Aşk, sadece heyecan ve tutkudan ibaret değildir. Gerçek aşk, dinginlikte ve huzurda da bulunur. Hadi, kalbini dinle... Biraz daha sakin ol ve gerçek bağların seni sararak romantizmin güçlendirmesine izin ver! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…