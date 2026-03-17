İran’ın Gölge Lideri Ali Laricani Gerçekten Öldü mü?

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.03.2026 - 22:40

İsrail, İran’da “gölge lider” olarak anılan İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin öldürüldüğünü açıklamıştı. İsrail’in “öldürdük” açıklamasına rağmen İran ise Laricani’nin öldürüldüğünü doğrulamamıştı.

Akşam saatlerinde Laricani’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İran'ın gölge lideri olarak adlandırlan Laricani’nin öldüğü doğrulandı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlayan saldırıları devam ediyor.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in saldırıların ilk gününde hayatını kaybetmesinin ardından yeni dini liderin oğlu Mücteba Hamaney olduğu belirtilmişti.

İsrail tarafı, İran’a yönelik saldırılarda İran’ın “gölge lideri” olarak bilinen Ali Laricani’yi de öldürdüğünü iddia etti. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri olan Ali Laricani, İran bürokrasisinin en tanınan isimlerinden biri olarak biliniyor.

Akşam saatlerinde Laricani’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Laricani’nin hayatını kaybettiği doğrulandı. 

İran, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani’nin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
