İran’ın Gölge Lideri Ali Laricani Gerçekten Öldü mü?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlayan saldırıları devam ediyor.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in saldırıların ilk gününde hayatını kaybetmesinin ardından yeni dini liderin oğlu Mücteba Hamaney olduğu belirtilmişti.

İsrail tarafı, İran’a yönelik saldırılarda İran’ın “gölge lideri” olarak bilinen Ali Laricani’yi de öldürdüğünü iddia etti. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri olan Ali Laricani, İran bürokrasisinin en tanınan isimlerinden biri olarak biliniyor.

Akşam saatlerinde Laricani’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Laricani’nin hayatını kaybettiği doğrulandı.

İran, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani’nin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu.