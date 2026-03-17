"Barajı Geçemezsem Saçımı Kazıtırım" Diyen Parti Başkanı Sözünü Tuttu

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.03.2026 - 20:53

Siyaset ve verilen siyasi mücadelenin meyvelerinin toplandığı seçimler tarih boyunca ilginç vaadlerin verilmesine neden oldu. Almanya'da FDP Genel Sekreteri Nicole Büttner, seçim öncesi verdiği röportajda 'Eğer FDP eyalet meclisine girmezse saçlarımı kazıtacağım' demişti. Partisi %4.4 oyla %5'lik barajın altında kalınca sözünü tuttu.

FDP Genel Sekreteri, eyalet seçimlerindeki başarısız sonucun ardından saçlarını kazıttı.

Bunu da Instagram hesabından paylaştı. 'Bahsi kaybettim, sözümü tuttum' başlığıyla paylaştığı videonun ardından saçlarını bağışladığını açıkladı. Büttner bu hareketiyle sempati toplasa da partinin uzun yıllardır aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle koltuğunun sallantıda olduğu belirtildi.

X'te ise olay "Bir siyasi sözünü tuttu, inanılmaz" şeklinde ironik yorumlara neden oldu.

Nicole Büttner, seçim kampanyası sırasında Schwäbische Zeitung'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: 'Eğer FDP eyalet meclisine giremezse saçlarımı kazıtacağım.' 

Partinin diğer eyalet seçimlerinde de başarısız olacağı tahmin ediliyor.

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
