"Barajı Geçemezsem Saçımı Kazıtırım" Diyen Parti Başkanı Sözünü Tuttu
Siyaset ve verilen siyasi mücadelenin meyvelerinin toplandığı seçimler tarih boyunca ilginç vaadlerin verilmesine neden oldu. Almanya'da FDP Genel Sekreteri Nicole Büttner, seçim öncesi verdiği röportajda 'Eğer FDP eyalet meclisine girmezse saçlarımı kazıtacağım' demişti. Partisi %4.4 oyla %5'lik barajın altında kalınca sözünü tuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
FDP Genel Sekreteri, eyalet seçimlerindeki başarısız sonucun ardından saçlarını kazıttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X'te ise olay "Bir siyasi sözünü tuttu, inanılmaz" şeklinde ironik yorumlara neden oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın