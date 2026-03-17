Gerekçe İran Savaşı: ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı İstifa Etti

'Sayın Başkan Trump,Çok uzun bir değerlendirme ve iç muhasebenin ardından, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü pozisyonumdan bugün itibarıyla istifa etmeye karar verdim.Devam eden İran savaşını vicdanen destekleyemiyorum. İran, ulusumuz için yakın ve acil bir tehdit oluşturmuyordu. Bu savaşı, İsrail ve onun güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıkça ortada.2016, 2020 ve 2024 seçim kampanyalarınızda savunduğunuz değerleri ve dış politika yaklaşımlarını destekliyorum; ilk döneminizde bunları hayata geçirmiştiniz. 2025 Haziran'ına kadar, Ortadoğu'daki savaşların Amerika'yı değerli evlatlarının canına mal olan, servetini ve refahını tüketen bir tuzak olduğunu çok iyi anlamıştınız.İlk yönetiminizde, modern başkanların hiçbirinin yapamadığı şekilde askeri gücü kararlılıkla kullanıp bizi sonsuz savaşlara sürüklemeden uygulamayı çok iyi biliyordunuz. Bunu Kasım Süleymani'yi öldürerek ve IŞİD'i yenerek gösterdiniz.Bu yönetimin başlarında, üst düzey İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasındaki etkili isimler, Amerika Birinci platformunuzu tamamen baltalayan bir dezenformasyon kampanyası başlattı. Bu yankı odası, sizi İran'ın yakın bir tehdit olduğuna ve şimdi vurursak hızlı bir zafer kazanılacağına inandırarak savaşa teşvik etmek için kullanıldı. Bu bir yalandı ve aynı taktik, bizi binlerce en iyi erkek ve kadın evladımızın canına mal olan felaket Irak savaşına sürükleyen İsraillilerin kullandığı taktikti.11 kez muharebeye katılmış bir gazi olarak ve sevdiğim eşim Shannon'ı İsrail tarafından üretilmiş bir savaşta kaybetmiş bir Altın Yıldız dul kocası olarak, bir sonraki nesli Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan, Amerikan canlarının maliyetini haklı çıkarmayan bir savaşta savaşmaya ve ölmeye göndermeyi destekleyemem.İran'da ne yaptığımızı ve kimin için yaptığımızı düşünmeniz için dua ediyorum. Cesur adım atma zamanı şimdi. Rotayı tersine çevirip ulusumuz için yeni bir yol çizebilirsiniz ya da bizi daha fazla gerileme ve kaosa sürüklenmeye bırakabilirsiniz. Kartlar sizin elinizde.Yönetiminizde hizmet etmek ve büyük ulusumuza hizmet etmek bir onurdu.'