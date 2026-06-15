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Sizin İçin Hazırladık: Doğru Ütü Yapma Rehberi!

etiket Sizin İçin Hazırladık: Doğru Ütü Yapma Rehberi!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
15.06.2026 - 13:01
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Hayatta kaçamadığımız bazı gerçekler var: Faturalar, pazartesi sendromu ve o biriken ütü yığınları...  Ancak doğru teknikleri bildiğinizde o ütü yığınlarını hızla eritmek mümkün.

Bakalım doğru ütü nasıl yapılırmış?

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Ütüyü fişe takıp direkt en yüksek dereceye getirenler, buraya toplanın!

Kıyafetlerin dilini anlamadan bu savaşı kazanamazsınız. Ütüye başlamadan önce kıyafetlerin içindeki o küçük etiketlere göz atın. Tek noktalı ütü simgesi düşük ısı, iki nokta orta ısı, üç nokta ise yüksek ısı  demektir. Kıyafetlerinizi yakıp üzülmek istemiyorsanız bu kurala uyun.

Sıralama hayat kurtarır.

Her seferinde ütünün soğumasını beklemek tam bir zaman kaybı. Bu yüzden akıllıca davranın ve kıyafetlerinizi ütüleme sıcaklıklarına göre ayırın. İpekliler ve sentetikler gibi düşük sıcaklık isteyenlerle başlayın, ütü ısındıkça pamuklulara ve en son ketenlere geçin. Hem enerjiden hem de zamandan tasarruf!

Evden aceleyle çıkmanız gerekiyor, en sevdiğiniz gömlek kırışık ama ütü masasını açmaya zerre vaktiniz yok.

Evden aceleyle çıkmanız gerekiyor, en sevdiğiniz gömlek kırışık ama ütü masasını açmaya zerre vaktiniz yok.

Panik yok! Philips Azur 8000 sayesinde artık ütü masasına mahkum değilsiniz. Cihazın güçlü dikey buhar akışı sayesinde askıdaki elbiselerinizi veya gömleklerinizi asılıyken bile saniyeler içinde pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Üstelik yeni hareket sensörü teknolojisi, siz hareket ettikçe buhar akışını otomatik ayarlıyor; size de sadece hızla hazırlanıp evden çıkmak kalıyor!

Parlamaya son!

Parlamaya son!

Özellikle koyu renkli pantolonlarda, takım elbiselerde veya baskılı tişörtlerde başımıza gelen o sinir bozucu 'parlama' sorununu çözüyoruz. Koyu renkleri ve hassas kumaşları her zaman tersinden ütüleyin. Eğer dışından ütülemeniz şartsa, üzerine ince bir ütü tülbenti veya nemli bir bez sererek koruma kalkanı oluşturun.

Ütü yaparken iki büklüm oluyorsanız bir yerlerde yanlış yapıyorsunuz demek.

Ütü masasının yüksekliği tam olarak kalça hizanızda olmalıdır. Dirseğinizi 90 derecelik bir açıyla büktüğünüzde ütüyü rahatça kavrayabilmelisiniz. Unutmayın, amacımız kıyafetleri düzleştirmek, omurganızı değil!

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Kaskatı kesilmiş bir kot pantolonu veya kalın bir kışlık keten gömleği sıradan bir ütüyle düzleştirmeye çalışmak tam bir sabır testi.

Kaskatı kesilmiş bir kot pantolonu veya kalın bir kışlık keten gömleği sıradan bir ütüyle düzleştirmeye çalışmak tam bir sabır testi.

Neyse ki bu savaşı tek hamlede kazanmanın bir yolu var! Philips Azur 8000’in 260 g şok buhar gücü, en inatçı kırışıklıkların bile kumaş dokusuna işleyerek anında pes etmesini sağlıyor. Basit bir ütünün saatlerce uğraştığı kalın kumaşları saniyeler içinde jilet gibi yapmak işte bu kadar kolay!

Dairesel hareketlere yasak!

Çizgi filmlerdeki gibi ütüyü çamaşırın üzerinde dairesel hareketlerle döndürmek kumaşı esnetir, formunu bozar ve dikiş yerlerinin kaymasına neden olur. Doğru teknik; kumaşın doku yönüne doğru, düz çizgiler halinde ileri ve geri hareket ettirmektir.

Askılar en yakın dostunuz.

Büyük bir emekle jilet gibi yaptığınız o gömleği, ütü masasının kenarına öylece bırakırsanız geçmiş olsun; saniyeler içinde eski haline döner. Ütüsü biten her parçayı sıcağı sıcağına hemen askıya asın ve düğmelerini ilikleyin. Kıyafetin soğuyana kadar o formda kalması, ütünün kalıcılığını artırır.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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