Sizin İçin Hazırladık: Doğru Ütü Yapma Rehberi!
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Hayatta kaçamadığımız bazı gerçekler var: Faturalar, pazartesi sendromu ve o biriken ütü yığınları... Ancak doğru teknikleri bildiğinizde o ütü yığınlarını hızla eritmek mümkün.
Bakalım doğru ütü nasıl yapılırmış?
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Ütüyü fişe takıp direkt en yüksek dereceye getirenler, buraya toplanın!
Sıralama hayat kurtarır.
Evden aceleyle çıkmanız gerekiyor, en sevdiğiniz gömlek kırışık ama ütü masasını açmaya zerre vaktiniz yok.
Parlamaya son!
Ütü yaparken iki büklüm oluyorsanız bir yerlerde yanlış yapıyorsunuz demek.
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Kaskatı kesilmiş bir kot pantolonu veya kalın bir kışlık keten gömleği sıradan bir ütüyle düzleştirmeye çalışmak tam bir sabır testi.
Dairesel hareketlere yasak!
Askılar en yakın dostunuz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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