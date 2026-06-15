Sizin İçin Hazırladık: Doğru Ütü Yapma Rehberi!

Her seferinde ütünün soğumasını beklemek tam bir zaman kaybı. Bu yüzden akıllıca davranın ve kıyafetlerinizi ütüleme sıcaklıklarına göre ayırın. İpekliler ve sentetikler gibi düşük sıcaklık isteyenlerle başlayın, ütü ısındıkça pamuklulara ve en son ketenlere geçin. Hem enerjiden hem de zamandan tasarruf!