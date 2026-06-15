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14 Haziran Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu: Kanal D Dizisi Yükselişini Sürdürdü

14 Haziran Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu: Kanal D Dizisi Yükselişini Sürdürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
15.06.2026 - 13:04
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14 Haziran Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu. Televizyon ekranlarında hem Dünya Kupası heyecanı hem de yeni sezon yapımlarının performansı dikkat çekti. Gün boyunca yayınlanan programlar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Günün en çok izlenen yapımları açıklanırken reyting listesinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. İşte 14 Haziran Pazar gününün reyting tablosunda öne çıkan detaylar.

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Avustralya - Türkiye FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması günün en çok izlenen yayını oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Avustralya - Türkiye FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması günün en çok izlenen yayını oldu.

Karşılaşma 9.74 reyting alarak listenin ilk sırasında yer aldı. A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki ilk maçı olması nedeniyle mücadeleye yoğun ilgi gösterildi.

Günün en dikkat çeken sonuçlarından biri ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisinden geldi. Son haftalarda yükselişini sürdüren yapım, 7.70 reyting elde ederek listenin ikinci sırasında yer aldı. Dizi böylece güçlü rakiplerine rağmen üst sıralardaki yerini korumayı başardı.

Üçüncü sırada ise TRT 1’de yayınlanan Hollanda - Japonya FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması yer aldı. Mücadele 3.38 reyting aldı. Dünya Kupası yayınlarının gün boyunca izleyici ilgisini çektiği açıkça sonuçlara yansıdı.

İşte 14 Haziran Pazar Gününün Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 14 Haziran Pazar Gününün Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 14 Haziran Pazar Gününün AB Reyting Sonuçları 👇

İşte 14 Haziran Pazar Gününün AB Reyting Sonuçları 👇

İşte 14 Haziran Pazar Gününün ABC1 Reyting Sonuçları 👇

İşte 14 Haziran Pazar Gününün ABC1 Reyting Sonuçları 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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