article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
, Hediye
Bugün İndirimde Neler Var? 15 Haziran 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 15 Haziran 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
15.06.2026 - 12:47
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Haziran ayının tam ortasına ve beklenen Babalar Günü haftasına peş peşe gelen sepet kampanyalarıyla hızlı bir başlangıç yapıyoruz! Bugün hem babasına en şık hediyeyi bütçe dostu fiyatlarla seçmek isteyenleri hem de ev teknolojilerinden yazlık bakım stoklarına kadar eksiklerini tamamlamak isteyenleri mutlu edecek çok özel keşifler karşımıza çıkıyor.  

Bu içerik 15.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evde kendi soğuk kahvesini hazırlamak isteyenlerin gözdesi Nish aromalı şurup seti %44 net fiyat düşüşüyle!

Evde kendi soğuk kahvesini hazırlamak isteyenlerin gözdesi Nish aromalı şurup seti %44 net fiyat düşüşüyle!

Karamel, vanilya, çikolata ve beyaz çikolata aromalarından oluşan bu 4'lü lezzet seti, sepet aşamasındaki büyük indirim dalgasıyla birlikte sadece 245,92 TL'lik harika bir bütçe dostu etiketle karşımıza çıkıyor.

Nish Karamel Vanilya Çikolata Beyaz Çikolata Aromalı Şurup 4lü Set

Yaz eğlencelerini her yere taşımak isteyenler için JBL Go4 bluetooth hoparlör avantajlı fiyatıyla sadece 1.875 TL!

Yaz eğlencelerini her yere taşımak isteyenler için JBL Go4 bluetooth hoparlör avantajlı fiyatıyla sadece 1.875 TL!

IP67 suya ve toza dayanıklılık sertifikası, kompakt taşınabilir tasarımı ve mavi renkli şık estetiğiyle öne çıkan bu yeni nesil teknolojik cihaz, plajda, kampta veya bahçede yüksek ses kalitesi arayanların sepetinde yerini aldı.

JBL Go4 Bluetooth Hoparlör Mavi

Yazın kavurucu sıcaklarına kesin çözüm sunan Bosch Climate 12.000 Btu A++ inverter klima net fiyat düşüşüyle!

Yazın kavurucu sıcaklarına kesin çözüm sunan Bosch Climate 12.000 Btu A++ inverter klima net fiyat düşüşüyle!

Hızlı soğutma teknolojisi ve A++ yüksek enerji tasarrufu tasarımıyla öne çıkan bu kaliteli split klima, 32.261,90 TL olan önceki fiyatından gerileyerek sepet aşamasına özel sadece 29.035,71 TL'lik etiketiyle günün teknoloji fırsatı.

Bosch Climate CL2001u 12.000 Btu A++ Inverter Klima

La Roche Posay cilt bakım ürünleri Babalar Gününe özel %25 indirimle listede!

La Roche Posay cilt bakım ürünleri Babalar Gününe özel %25 indirimle listede!

Anthelios serisinin en çok satan, tüm cilt tiplerine uyum sağlayan ve ciltte asla beyazlık bırakmayan yüksek filtreli 50 ml'lik bu görünmez akışkan güneş kremi, avantajlı fiyatıyla yaz çantalarının bu pazartesi en popüler lideri.

La Roche Posay Anthelios Uvmune 400 Invisible Fluid SPF50+ Yüz Güneş Kremi 50 ml

Çok kuru ve atopi eğilimli ciltlerin başucu ürünü olan Bioderma Atoderm yoğun nemlendirici bakım kremi sepetinizde!

Çok kuru ve atopi eğilimli ciltlerin başucu ürünü olan Bioderma Atoderm yoğun nemlendirici bakım kremi sepetinizde!

Bebek, çocuk ve yetişkinlerin ortak kullanımı için üretilen, cilt bariyerini derinlemesine besleyerek onaran bu meşhur krem, 1.598 TL cazip fiyat etiketiyle günün en popüler cilt bakım yatırımlarından biri oluyor.

Bioderma Atoderm Intensive Balm Onarıcı Bakım Kremi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaz kombinlerine anında eforsuz bir zarafet katacak Setre çikolata renkli bluz sepette net %50 indirimle!

Yaz kombinlerine anında eforsuz bir zarafet katacak Setre çikolata renkli bluz sepette net %50 indirimle!

Belden bağlama detayı ve dökümlü uzun kollu şık tasarımıyla öne çıkan bu zamansız bluz modelinin fiyatı, sepet aşamasında 2.999 TL yerine tam yarı fiyatına düşerek sadece 1.499,50 TL'ye geriliyor. 

Setre Çikolata Belden Bağlama Detaylı Uzun Kollu Bluz

Siveno doğal roll on çeşitlerinde kaçırılmayacak 4 al 3 öde fırsatı!

Siveno doğal roll on çeşitlerinde kaçırılmayacak 4 al 3 öde fırsatı!

%100 doğal, bitkisel içeriği sayesinde ter kokusunu kıyafetlerde leke bırakmadan güvenle önleyen bu popüler vegan kadın deodorantı, markanın çok al az öde kampanyasıyla ürün başına sadece 194,92 TL'ye gelerek tam stok yapmalık bir bütçe dostu fırsat sunuyor.

Siveno %100 Doğal Roll On Kadın Deodorant 50 ml

Züber Nutzilla kakaolu fındık kreması ve daha fazlası bugüne özel ZUBER200 koduyla 200 TL ekstra indirimli!

Züber Nutzilla kakaolu fındık kreması ve daha fazlası bugüne özel ZUBER200 koduyla 200 TL ekstra indirimli!

İçeriğindeki yüksek fındık oranı ve temiz içeriğiyle kahvaltıların favorisi olan bu 315 gramlık kakaolu krema, markanın sadece bugüne özel başlattığı 800 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli sepet kuponuyla mutfak stoklarını yenilemeye geliyor.

Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 g

Süvari erkek tişört çeşitlerinde yaklaşan Babalar Gününe özel kaçırılmayacak 1 alana 1 bedava kampanyası!

Süvari erkek tişört çeşitlerinde yaklaşan Babalar Gününe özel kaçırılmayacak 1 alana 1 bedava kampanyası!

Nefes alabilen kaliteli pike dokusu, konforlu kesimi ve düğmeli polo yaka tasarımıyla öne çıkan antrasit renkli düz baskısız bu model, ikincisinin tamamen ücretsiz geldiği dev festival avantajıyla babasına kullanışlı bir hediye arayanların sepetinde. 

Süvari Antrasit Regular Düz Baskısız Pike Düğmeli Polo Yaka Tişört

İçeceklerin sıcaklığını saatlerce koruyan Schafer Kitchen House çelik termos 1.105,36 TL yerine sadece 619 TL!

İçeceklerin sıcaklığını saatlerce koruyan Schafer Kitchen House çelik termos 1.105,36 TL yerine sadece 619 TL!

İnox şık paslanmaz çelik tasarımı ve hem sıcak hem soğuk içecekler için sunduğu 12 saatlik yüksek koruma performansıyla öne çıkan bu 2 litrelik termos, sepet aşamasındaki indirimiyle kaçırılmayacak bir outdoor ve ev ürünü.

Schafer Kitchen House 2 Litre Çelik Termos Inox

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Harlem uzaktan kumandalı tavan tipi vantilatör yaz sıcaklarında sessiz ve etkili bir serinlik arayanlara özel!

Harlem uzaktan kumandalı tavan tipi vantilatör yaz sıcaklarında sessiz ve etkili bir serinlik arayanlara özel!

984,90 TL olan önceki fiyatından net bir düşüşle 754 TL'ye gerileyen; beş adet fan kanadı, ışıklı tasarımı ve uzaktan kumanda konforuyla öne çıkan bu pratik tavan vantilatörü, odanın havasını gürültü yapmadan ferahlatmak isteyenleri bekliyor.

Harlem Sessiz Çalışma 5 Fan Kanatlı Işıklı Uzaktan Kumandalı Tavan Tipi Vantilatör

Dermoten normal ciltler için Spf50 güneş kremi mağaza indirimine ek bize özel onedio40 koduyla sepetinizde!

Dermoten normal ciltler için Spf50 güneş kremi mağaza indirimine ek bize özel onedio40 koduyla sepetinizde!

Yaz güneşinin zararlı ışınlarına karşı cildi yüksek filtrelerle koruyan bu popüler ürün, 799,90 TL yerine önce %20 indirimle geriliyor, ardından uygulayacağınız %40 oranındaki ek kuponumuzla birlikte sadece 383,95 TL'ye düşerek günün açık ara en karlı kişisel bakım alışverişine dönüşüyor.

Dermoten Suncare Spf50 Güneş Kremi Normal Ciltler İçin

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın