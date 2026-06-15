Bugün İndirimde Neler Var? 15 Haziran 2026 Günün Fırsatları
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Haziran ayının tam ortasına ve beklenen Babalar Günü haftasına peş peşe gelen sepet kampanyalarıyla hızlı bir başlangıç yapıyoruz! Bugün hem babasına en şık hediyeyi bütçe dostu fiyatlarla seçmek isteyenleri hem de ev teknolojilerinden yazlık bakım stoklarına kadar eksiklerini tamamlamak isteyenleri mutlu edecek çok özel keşifler karşımıza çıkıyor.
Bu içerik 15.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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