Sevgili Yay, bugün senin için oldukça verimli ve heyecan verici bir gün olacak gibi görünüyor. Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, iletişimini güçlendirerek kazançlı çıkmanı sağlayacak. Bir sunum, teklif ya da önemli bir konuşma bekliyorsan, bu gezegenlerin enerjisi sayesinde sonuçlar beklediğinden çok daha olumlu olabilir.

Eğitim, medya, reklam ya da satış gibi alanlarda çalışıyorsan, kariyerinde büyüme potansiyelin bugünlerde oldukça yüksek. Hatta pazar günleri bile fikir alışverişlerin hızlanabilir, yeni projeler ve fırsatlar kapını çalabilir. Belki de yeni bir anlaşma ile gelecek haftaya enerjik ve güçlü bir başlangıç yapabilirsin. Unutma ki hayallerinde büyük düşünmekten çekinme, kendine sınırlar koyma ve geleceğe adım adım ilerle!

Peki ya aşk? Aşk hayatında da neşeli bir enerji hakim. Eğer bir partnerin varsa, bugün bol kahkahalarla dolu, keyifli bir gün geçirebilirsin. Belki de onunla kısa bir yolculuğa çıkabilir ya da sosyal bir etkinliğe katılabilirsin. Hayata birlikte karışmak, anın tadını çıkarmak ve tam da olduğun gibi davranmak sana çok iyi gelecektir. Üstelik bu enerji aşkınızı pekiştirmenizi de sağlayacaktır, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…