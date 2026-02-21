Sevgili Koç, bugün Venüs ve Jüpiter'in gökyüzünde oluşturduğu üçgen, kariyerine beklenmedik bir rahatlama getiriyor. Uzun süredir belki de bir türlü ilerlemeyen, adeta kilitlenmiş gibi görünen bir işin, bugün tamamen akışına bırakıldığını hissedebilirsin. Sosyal çevrenden, belki de hiç beklemediğin bir anda gelen bir fırsatın, senin için yeni bir kapı aralayacağına işaret ediyor.

Belki de bir arkadaşın sana bir referans olabilir, belki de bir davet alabilirsin. Pazar günü olmasına rağmen, zihnin adeta bir iş makinesi gibi çalışıyor. Şimdi, gelecek hafta için yapacağın planlarda da büyük düşünmekten çekinme. Zira senin gibi bir Koç burcu için küçük hedefler asla yeterli olmaz, değil mi?

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sıcak, cömert ve neşeli bir enerji hakim. Partnerinle birlikte keyifli bir plan yapabilir, belki de uzun zamandır ertelediğiniz bir şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Tabii eğer bekarsan, sosyal bir ortamda hızlı ve pozitif bir çekim oluşabilir; karşı tarafın açık sözlü ve öz güvenli tavrı seni etkileyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…