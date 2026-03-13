Emekliye ÖTV'siz Araç Müjdesi: Kimler ÖTV Ödemeden Otomobil Alabilecek? Emekliler İçin Tarihi Fırsat
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni kanun teklifi, belirli şartları taşıyan emeklilere tek seferlik ÖTV muafiyetiyle araç alma imkanı tanıyor. Özellikle esnaf kökenli emeklileri kapsayan bu düzenleme, ekonomik olarak rahatlama sağlamayı hedeflerken, alınan araçların beş yıl boyunca satılamaması gibi kritik şartları da beraberinde getiriyor.
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran otomobil alımında vergi muafiyeti konusu, resmi bir kanun teklifiyle Meclis gündemindeki yerini aldı.
Ancak bu hak herkesi kapsamıyor ve beraberinde oldukça sıkı kurallar getiriyor.
