Emekliye ÖTV'siz Araç Müjdesi: Kimler ÖTV Ödemeden Otomobil Alabilecek? Emekliler İçin Tarihi Fırsat

Düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların hem esnaf statüsünde bulunması hem de emekli aylığını Bağ-Kur üzerinden alıyor olması temel şart olarak öne çıkıyor. Suistimallerin önüne geçmek amacıyla getirilen kısıtlamalara göre, vergi muafiyeti hakkı emeklilik tarihinden itibaren sadece beş yıl içinde ve yalnızca bir defaya mahsus kullanılabilecek. Ayrıca, ÖTV ödenmeden alınan bir aracın beş yıl boyunca bir başkasına satılması veya devredilmesi de tamamen yasaklanıyor. Şu an için Meclis Başkanlığı’na sunulan ve komisyon değerlendirmesi beklenen bu adımın, genel kurulda kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanması durumunda yürürlüğe girmesi bekleniyor.