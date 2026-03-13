onedio
Emekliye ÖTV'siz Araç Müjdesi: Kimler ÖTV Ödemeden Otomobil Alabilecek? Emekliler İçin Tarihi Fırsat

Ali Can YAYCILI
13.03.2026 - 08:03

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni kanun teklifi, belirli şartları taşıyan emeklilere tek seferlik ÖTV muafiyetiyle araç alma imkanı tanıyor. Özellikle esnaf kökenli emeklileri kapsayan bu düzenleme, ekonomik olarak rahatlama sağlamayı hedeflerken, alınan araçların beş yıl boyunca satılamaması gibi kritik şartları da beraberinde getiriyor.

Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran otomobil alımında vergi muafiyeti konusu, resmi bir kanun teklifiyle Meclis gündemindeki yerini aldı.

Hazırlanan taslak yasalaşırsa, ekonomik zorluklarla mücadele eden emekli vatandaşlar, araç bedelinin önemli bir kısmını oluşturan Özel Tüketim Vergisi’ni ödemeden araç sahibi olabilecekler. Ters piramit modeline göre şekillenen düzenlemenin merkezinde, hayatı boyunca esnaflık yapmış ve Bağ-Kur üzerinden emekli olmuş vatandaşlar yer alıyor. Teklifin yasalaşması halinde, 5362 sayılı kanun kapsamındaki esnaf ve sanatkarlar ile Bağ-Kur emeklileri, mülkiyetlerine geçirecekleri ilk binek otomobilde büyük bir maliyet avantajı yakalayacak.

Ancak bu hak herkesi kapsamıyor ve beraberinde oldukça sıkı kurallar getiriyor.

Düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların hem esnaf statüsünde bulunması hem de emekli aylığını Bağ-Kur üzerinden alıyor olması temel şart olarak öne çıkıyor. Suistimallerin önüne geçmek amacıyla getirilen kısıtlamalara göre, vergi muafiyeti hakkı emeklilik tarihinden itibaren sadece beş yıl içinde ve yalnızca bir defaya mahsus kullanılabilecek. Ayrıca, ÖTV ödenmeden alınan bir aracın beş yıl boyunca bir başkasına satılması veya devredilmesi de tamamen yasaklanıyor. Şu an için Meclis Başkanlığı’na sunulan ve komisyon değerlendirmesi beklenen bu adımın, genel kurulda kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanması durumunda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

