onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Eraslan Evinde Ölü Bulundu

İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Eraslan Evinde Ölü Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.03.2026 - 08:19 Son Güncelleme: 13.03.2026 - 08:22

'İşte Benim Stilim' isimli moda yarışmasıyla tanınan 27 yaşındaki moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan, İstanbul'daki evinde ölü bulundu.

Kaynak: Mynet

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımların ardından kendisinden haber alınamayan Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu.

Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımların ardından kendisinden haber alınamayan Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu.

İşte Benim Stilim isimli yarışma programı ile adını duyuran genç fenomen, vefatından kısa süre önce Instagram hesabının hikaye bölümünde kanlı bir not fotoğrafı paylaşarak takipçilerine veda etti.

Eraslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada yer alan ifadeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Fenomen isim, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: 'Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı.'

Paylaşım sonrasında olay yerine giden güvenlik ve sağlık ekipleri, genç tasarımcının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sektörde deneyimli bir isim olan Eraslan, İstanbul Fashion Week gibi organizasyonlarda baş tasarımcı olarak görev almış ve kendi moda markasını kurmuştu.

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
46
18
4
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın