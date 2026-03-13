İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Eraslan Evinde Ölü Bulundu

İşte Benim Stilim isimli yarışma programı ile adını duyuran genç fenomen, vefatından kısa süre önce Instagram hesabının hikaye bölümünde kanlı bir not fotoğrafı paylaşarak takipçilerine veda etti.

Eraslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada yer alan ifadeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Fenomen isim, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: 'Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı.'

Paylaşım sonrasında olay yerine giden güvenlik ve sağlık ekipleri, genç tasarımcının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sektörde deneyimli bir isim olan Eraslan, İstanbul Fashion Week gibi organizasyonlarda baş tasarımcı olarak görev almış ve kendi moda markasını kurmuştu.