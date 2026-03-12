onedio
Şampiyon Yarış Atını Kuşbaşı Yapıp Belediyeye Satmışlar: Gerçek Çiple Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
12.03.2026 - 21:04

Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevinde dağıtılan kavurmadan mikroçip çıktı. Tarım Bakanlığı DNA analizine göre, yemek Adana Hipodromu’nda koşmuş 4 yaşındaki İngiliz yarış atı “Smart Latch”ten yapılmış. Sakatlanan şampiyon atın kaçak kesilip dana eti olarak aşevine satıldığı belirlendi.

İngiliz yarış atı olduğu tespit edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevinde yemek yiyen bir vatandaş, kavurmada yabancı madde fark edince Tarım ve Orman Bakanlığı’na şikayette bulundu. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, söz konusu maddenin Adana Yeşiloba Hipodromu’nda koşan 4 yaşındaki İngiliz yarış atı “Smart Latch”e ait takip çipi olduğunu tespit etti. İnceleme sonrası ekipler, kavurmadan numune alarak analiz yaptı.

DNA analizi acı gerçeği ortaya çıkardı.

Yapılan analizler, Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevinde servis edilen kavurmanın at etinden yapıldığını ve kaynağının Smart Latch olduğunu ortaya koydu. Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 Mart 2026 tarihli tağşiş listesinde, aşhanede pişirilen kavurmada “tek tırnaklı eti” tespit edildiğini açıkladı. Gıda Bülteni’nin haberine göre, at sakatlandıktan sonra kesilerek kavurma olarak aşevinde vatandaşlara servis edildi.

Yarış atı nasıl buraya geldi?

Toplam 3 birinciliği bulunan İngiliz yarış atı Smart Latch, yarış hayatına 21 Nisan 2024’te Adana Hipodromu’nda başladı. İlk koşusunu ikincilikle tamamlayan tay, sonraki iki yarışını kazanarak toplamda üç birincilik elde etti. 4 yaşındaki Smart Latch, son olarak 14 Ekim 2025’te Adana Hipodromu’nda koştu ve yarışı yedincilikle bitirdi. O tarihten sonra pistlerde görülmeyen atın, bacağındaki küçük kemik kırığı nedeniyle yarışlardan çekildiği ve sahibi Suat Topçu tarafından bedelsiz olarak binicilik kulüplerine verildiği öğrenildi.

Dana eti diye satmışlar.

Ancak atın tesliminden sonra olaylar gelişti. İddiaya göre, binicilik kulüplerine verilmesi gereken Smart Latch, kaçak yollarla kesilerek “dana eti” adıyla piyasaya sürüldü ve etin Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevine satıldığı belirlendi.

Gıda Bülteni’ne konuşan atın sahibi Suat Topçu, Smart Latch’in bacağındaki küçük kırık nedeniyle sprinte kalkarken acı çektiğini ve bu yüzden yarışlardan çekildiklerini anlattı. Tarım Bakanlığı yetkililerinin atın akıbetiyle ilgili kendisinden bilgi aldığını aktaran Topçu, önce Smart Latch’i damızlık olarak kullanmak istediklerini, ancak veteriner raporuna göre rahim sorunu nedeniyle anne olarak kullanılamayacağını söyledi. Bunun üzerine atı bedelsiz şekilde eski bir jokeye vererek binicilik kulüplerine yönlendirdiklerini belirten Topçu, sonrasında yaşananları öğrendiğinde çok üzüldüğünü ifade etti.

