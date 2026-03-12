Şampiyon Yarış Atını Kuşbaşı Yapıp Belediyeye Satmışlar: Gerçek Çiple Ortaya Çıktı

Ancak atın tesliminden sonra olaylar gelişti. İddiaya göre, binicilik kulüplerine verilmesi gereken Smart Latch, kaçak yollarla kesilerek “dana eti” adıyla piyasaya sürüldü ve etin Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevine satıldığı belirlendi.

Gıda Bülteni’ne konuşan atın sahibi Suat Topçu, Smart Latch’in bacağındaki küçük kırık nedeniyle sprinte kalkarken acı çektiğini ve bu yüzden yarışlardan çekildiklerini anlattı. Tarım Bakanlığı yetkililerinin atın akıbetiyle ilgili kendisinden bilgi aldığını aktaran Topçu, önce Smart Latch’i damızlık olarak kullanmak istediklerini, ancak veteriner raporuna göre rahim sorunu nedeniyle anne olarak kullanılamayacağını söyledi. Bunun üzerine atı bedelsiz şekilde eski bir jokeye vererek binicilik kulüplerine yönlendirdiklerini belirten Topçu, sonrasında yaşananları öğrendiğinde çok üzüldüğünü ifade etti.