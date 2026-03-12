onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Chelsea'nin Eski Sahibi Roman Abramovich, El Konulan 3 Milyar Euro'sunun Peşine Düştü

Chelsea'nin Eski Sahibi Roman Abramovich, El Konulan 3 Milyar Euro'sunun Peşine Düştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.03.2026 - 18:13

Chelsea’nin eski sahibi Rus iş insanı Roman Abramovich, kulübün satış sürecinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Birleşik Krallık hükümetine karşı dava açmayı planlıyor. Abramovich, satıştan elde edilen milyarlarca euroluk gelir üzerinde hak talep ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rusya'ya uygulanan ambargoda onun da mal varlıkları donduruldu.

Rusya'ya uygulanan ambargoda onun da mal varlıkları donduruldu.

2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde İngiltere, Roman Abramovich’in varlıklarını dondurdu. Bu durum, Abramovich’in Chelsea’yi Todd Boehly liderliğindeki Amerikalı konsorsiyuma devretmesine yol açtı. Ancak satış üzerinden geçen sürede mali anlaşmazlık hâlâ çözülmedi. The Guardian’a göre Abramovich, haklarını korumak için hukuki yollara başvurmayı planlıyor.

2.9 Milyar Euro bir İngiliz bankasında alıkonuldu.

2.9 Milyar Euro bir İngiliz bankasında alıkonuldu.

59 yaşındaki iş insanı, İngiltere hükümetinden en az 2,9 milyar euro talep ediyor. Abramovich’e göre Chelsea’nin satışından elde edilen bu miktar kendisine ait, ancak şu anda İngiltere’de bir banka hesabında dondurulmuş durumda.

Para Ukrayna'ya bağış olarak kullanılabilir.

Para Ukrayna'ya bağış olarak kullanılabilir.

İngiliz hükümeti, söz konusu fonların Ukrayna’ya yardım amacıyla kullanılması gerektiğini savunuyor. Abramovich ise paraya erişimde daha esnek bir düzenleme talep ediyor. Bu anlaşmazlık, Chelsea’nin satışından sonra ortaya çıkan en büyük mali tartışmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın