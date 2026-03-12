Chelsea'nin Eski Sahibi Roman Abramovich, El Konulan 3 Milyar Euro'sunun Peşine Düştü
Chelsea’nin eski sahibi Rus iş insanı Roman Abramovich, kulübün satış sürecinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Birleşik Krallık hükümetine karşı dava açmayı planlıyor. Abramovich, satıştan elde edilen milyarlarca euroluk gelir üzerinde hak talep ediyor.
Rusya'ya uygulanan ambargoda onun da mal varlıkları donduruldu.
2.9 Milyar Euro bir İngiliz bankasında alıkonuldu.
Para Ukrayna'ya bağış olarak kullanılabilir.
