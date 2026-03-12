İran’ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney’den İlk Mesaj Geldi: Hamaney "İntikam" Dedi

Mücteba Hamaney, Minab’da bir kız okuluna düzenlenen ve 110’u çocuk olmak üzere 168 kişinin hayatını kaybettiği saldırı da dahil, öldürülen tüm İranlıların intikamının alınacağını vurguladı.

Hamaney ayrıca Lübnan’daki Hizbullah için, İran’a destek verdiği gerekçesiyle “kendini feda eden bir örgüt” ifadesini kullandı. Hizbullah, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan çatışmalar sırasında İsrail’e yüzlerce roket fırlatmıştı.

İran’ın düşmanlarından tazminat talep edeceğini ve onların varlıklarını ortadan kaldıracaklarını söyleyen Hamaney, “İran bir koloni devleti değildir” diyerek sözlerini tamamladı.