İran’ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney’den İlk Mesaj Geldi: Hamaney "İntikam" Dedi
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in ilk mesajı devlet televizyonunda yayımlandı. Hamaney, “Hürmüz Boğazı kapalı kalmayı sürdürecek” dedi ve Minab’daki kız okulunda hayatını kaybeden çocuklar da dahil olmak üzere “şehitlerin intikamının alınacağını” ifade etti.
Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından dini liderliğe seçilen Mücteba Hamaney’in mesajı, İran devlet televizyonu tarafından okundu. Açıklama, babasının yerine geçmesinin ardından kamuoyuna iletilen ilk resmi mesaj olarak kayda geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hürmüz Boğazı kapalı kalacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Minab’daki kız okulundaki çocuklar da dahil olmak üzere şehitlerin intikamının alınacak"
Amerika ve İsrail basını yaralandığını yazmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın