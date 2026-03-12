onedio
İran’ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney’den İlk Mesaj Geldi: Hamaney "İntikam" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.03.2026 - 17:19

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in ilk mesajı devlet televizyonunda yayımlandı. Hamaney, “Hürmüz Boğazı kapalı kalmayı sürdürecek” dedi ve Minab’daki kız okulunda hayatını kaybeden çocuklar da dahil olmak üzere “şehitlerin intikamının alınacağını” ifade etti.

Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından dini liderliğe seçilen Mücteba Hamaney’in mesajı, İran devlet televizyonu tarafından okundu. Açıklama, babasının yerine geçmesinin ardından kamuoyuna iletilen ilk resmi mesaj olarak kayda geçti.

Hürmüz Boğazı kapalı kalacak.

Devlet televizyonunda okunan mesajda Mücteba Hamaney, “düşmana baskı uygulamak amacıyla Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmayı sürdüreceğini” söyledi. İran’ın komşu ülkelerle dostluk temelinde ilişkiler yürüttüğünü belirten Hamaney, buna rağmen bu ülkelere topraklarındaki Amerikan üslerini kapatmaları yönünde tavsiyede bulunduklarını ifade etti. Aksi halde İran’ın söz konusu üsleri hedef almaya devam edeceğini dile getiren Hamaney, saldırılarda hayatını kaybedenler için de intikam alınacağını vurguladı.

“Minab’daki kız okulundaki çocuklar da dahil olmak üzere şehitlerin intikamının alınacak"

Mücteba Hamaney, Minab’da bir kız okuluna düzenlenen ve 110’u çocuk olmak üzere 168 kişinin hayatını kaybettiği saldırı da dahil, öldürülen tüm İranlıların intikamının alınacağını vurguladı.

Hamaney ayrıca Lübnan’daki Hizbullah için, İran’a destek verdiği gerekçesiyle “kendini feda eden bir örgüt” ifadesini kullandı. Hizbullah, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan çatışmalar sırasında İsrail’e yüzlerce roket fırlatmıştı.

İran’ın düşmanlarından tazminat talep edeceğini ve onların varlıklarını ortadan kaldıracaklarını söyleyen Hamaney, “İran bir koloni devleti değildir” diyerek sözlerini tamamladı.

Amerika ve İsrail basını yaralandığını yazmıştı.

Babası Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından Uzmanlar Meclisi tarafından dini liderliğe seçilen Mücteba Hamaney’in de aynı saldırılarda yaralandığı iddiaları uluslararası basında geniş yer buldu.

New York Times’a konuşan üç İranlı yetkili, Hamaney’in saldırılar sırasında bacaklarından yaralandığını ve şu anda yüksek güvenlikli bir noktada koruma altında tutulduğunu söyledi. Yetkililer, bulunduğu yerin açıklanmasının yeni bir suikast girişimi riskini artırabileceğini belirtti.

İsrailli askeri yetkililer de ellerindeki istihbaratın Hamaney’in saldırılarda yaralandığına işaret ettiğini ifade etmişti.

