13 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
12.03.2026 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Mart Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Mart Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün seninle biraz cilt ve saç sağlığı üzerine konuşmamız gerekiyor. Cilt bariyerin ve saç köklerin, dış etkenlere karşı her zamankinden daha savunmasız hissediyor olabilir. Bu durum, senin için biraz endişe verici olabilir, öyle değil mi?

Saç dökülmesi veya deri döküntüsü yaşıyorsan, bu durumun altında yatan sebep B12 veya Çinko eksikliği olabilir. Vücudun, bu iki önemli vitamini yeterince almadığında, saç ve cilt sağlığında bu tür problemlerle karşılaşabilir. Bu yüzden, bugün biraz daha dikkatli olmanı ve gerektiğinde bir doktora başvurmanı öneririz. Ayrıca, bugün hava biraz soğuk olabilir ve bu durum da eklem ağrılarını tetikleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

