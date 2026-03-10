Sevgili Oğlak, bugün duygusal dalgalanmalar, bedeninde belirli bir hassasiyet yaratabilir. Sanki tüm sinir uçların elektriklenmiş gibi hissedebilirsin. Bu yüzden, gün içinde kendine biraz zaman ayırıp dünyanın tüm gürültüsünden uzaklaşıp biraz yalnız kalmak, senin için harika bir fikir olabilir.

Bir kahve dükkanına uğrayıp sıcacık bir latte sipariş etmek veya belki de evinde huzurlu bir köşede, elinde bir fincan bitki çayı ile oturmak, sinir sistemini yatıştıracak ve bu yoğun duygusal dalgaları dengelemene yardımcı olacaktır.

Akşam saatlerinde ise kendini erken bir uyku seansına adaman, enerjini yeniden toplaman için ideal olabilir. Belki biraz meditasyon veya hafif bir yoga seansı da deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…