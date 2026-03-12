Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatına dair biraz melankolik bir atmosferin hakim olduğunu hissedebilirsin. Eğer romantik ilişkin bir süredir dalgalı bir seyir izliyorsa, bugün belki de tüm bağların kopma anının geldiği bir gün olabilir.

Sürekli birbirinize karşı savunma durumunda olduğunuz, bitmek bilmeyen tartışmaların ve çekişmelerin yerini derin ve sessiz bir boşluk alabilir. Bu durum ilk etapta seni üzebilir ancak aslında bu ayrılık, her iki taraf için de yeni bir başlangıç, bir özgürleşme fırsatı olabilir.

Bu ayrılık belki de içinde bulunduğun durumdan çıkman için gereken bir itici güçtür. Bu ayrılık, acı verici olsa da, derinlerde bir yerlerde bu vedanın sana iyi geleceğini, yeni bir başlangıç yapman için gereken motivasyonu sağlayacağını unutma! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…