Sevgili Oğlak, aşk hayatında bugün sakin ve samimi paylaşımların ön plana çıktığını hissedeceksin. Bugün, kalbinin derinliklerinde sakladığın duyguları, düşünceleri ve arzuları paylaşmanın tam zamanı.

Jüpiter'in güçlü ve cesaret veren etkisi altındasın, bu da yeni bir adım atmak için her zamankinden daha cesur hissetmene neden olabilir. Belki de uzun süredir birlikte olduğun kişiye evlilik teklif etmek üzeresin ya da yeni bir ilişkiye adım atmayı düşünüyorsun. Kim bilir? Tabii her iki durumda da adımı atmak için cesur olmalısın!

Peki, kendi sınırlarını aşmaya var mısın? Bu sorunun cevabını sadece sen verebilirsiniz. Ancak fazla samimiyetin seni yorabileceğini de unutmadan ve yüreğine dur demeden aşka uçmalısın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…