12 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

11.03.2026 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Mart Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Mart Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün senin günün! Diz kapakların, eklem sıvıların ve kolajen üretiminin zirve yaptığı bir gün seni bekliyor. Vücudunun temel yapı taşları bugün en üst düzeyde çalışıyor. Bu durumu desteklemek için kemik suyu veya kolajen destekli bir beslenme programı uygulaman, bugün çok daha hızlı ve etkili sonuçlar almanı sağlayabilir.

Cildindeki kuruluk veya pürüzlerin sebebi ne olabilir diye düşünüyorsan, vücudunun mineral eksikliği yaşadığına dair bir 'SOS' mesajı olabileceğini bilmelisin. Bu durumda ise vücuduna gereken mineralleri sağlamak için beslenme düzenine dikkat etmen gerekiyor. Unutma, sağlıklı ve parlak bir cilt, dengeli ve sağlıklı bir beslenme ile mümkün. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

