12 Mart 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.03.2026 - 18:16

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Mart Perşembe gününüz nasıl geçecek? 12 Mart Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün iş dünyasında içgüdülerin sana rehberlik edecek. Bu dönemde, akıl ve kalbin arasında bir çatışma yaşarsan, kalbini dinlemek daha doğru bir seçim olabilir. Bu, belki de potansiyel bir hatalı adımdan dönmeni sağlayabilir. Kariyer hayatında önemli bir yere sahip olan üst düzey yöneticilerle arandaki etkileşimlerinin de önemi bugün artıyor. Artık daha nazik ama kesin bir dil kullanman gerekebilir. 

Bir de geçmişten kalan borç ya da unutulmuş faturalar var! Tüm bunlar özellikle gün ortasında moralini bozabilir. Ancak bu durum, harcamalarını yeniden değerlendirmen için bir fırsata da dönüşebilir. Mali düzenini yeniden oluşturmak ve geleceğini güvence altına almak için harekete geçmenin tam zamanı. Hadi göster kendini! 

Peki ya aşk? Romantik yaşamında ise bugün kalbinde derin bir acı veya ayrılığın etkileri gündemde olabilir. Geçmişte seni derinden yaralamış bir kişiden gelecek bir haber, yaralarının tamamen iyileştiğini düşündüğün bir anda yeniden acımasına sebebiyet verebilir. İşte bu, geçmişle tamamen barışıp ileriye bakman için son fırsat olabilir. Tam da bu noktada iyi düşünmeli, aşktan beklediğin bu mu bir karar vermelisin. Kalbin kadar aklının da sesini dinle, kalbindeki sızıyı mutlulukla geçirebilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

