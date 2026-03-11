onedio
12 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.03.2026 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Mart Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Mart Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün, mide asidinin pH dengesi ve sindirim enzimlerin üzerinde hassas bir denge olacak. Biliyoruz ki, duygusal stresin midene direkt etkisi olabilir ve bugün tam olarak bu durumla karşı karşıyasın. Bu nedenle, yemek yerken dikkatini tamamen yemeğe vermen, biyolojik ritmini korumak için oldukça önemli. Unutma ki yemek yemek sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir ritüel. 

Bugün belki de kendini biraz sıkışmış hissediyorsun, özellikle göğüs kafesinde. Bunun için de bir çözüm önerimiz var: Göğüs kaslarını açan esneme hareketleri. Bu hareketler, sıkışma hissini azaltmada oldukça etkili olacak. Kendine biraz zaman ayır, derin bir nefes al ve bu esneme hareketlerini yapmayı dene. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

