Sevgili Yengeç, bugün bedenin ve zihnin aynı anda farklı yönlere çekilebileceği bir gün olabilir. Bedenin, hareket etmek, enerjini atmak ve kendini canlı hissetmek isterken, zihnin bir an durup nefes almak, dinginleşmek ve kendini toparlamak isteyebilir. Bu durumda, gün içinde kısa yürüyüşler yapmak, bedenin ve zihnin bu çatışmasını dengelemekte büyük yardımcı olabilir.

Bir yandan hareket etmek bedenini canlandırırken, diğer yandan doğanın içinde yürümek zihnin rahatlamasını sağlar. Ayrıca, gün boyunca bilgisayar başında oturmak veya yoğun bir tempoda çalışmak, özellikle boyun ve omuz bölgesinde biriken gerginliği fark etmeni sağlar. Bu gerginlik, baş ağrılarına ve genel bir rahatsızlık hissine yol açabilir.

Bunun önüne geçmek için ise birkaç dakikalık esneme egzersizleri yapmayı düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…