11 Mart Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
11 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.03.2026 - 18:46

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Mart Çarşamba günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Mart Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün bedenin ve zihnin aynı anda farklı yönlere çekilebileceği bir gün olabilir. Bedenin, hareket etmek, enerjini atmak ve kendini canlı hissetmek isterken, zihnin bir an durup nefes almak, dinginleşmek ve kendini toparlamak isteyebilir. Bu durumda, gün içinde kısa yürüyüşler yapmak, bedenin ve zihnin bu çatışmasını dengelemekte büyük yardımcı olabilir.

Bir yandan hareket etmek bedenini canlandırırken, diğer yandan doğanın içinde yürümek zihnin rahatlamasını sağlar. Ayrıca, gün boyunca bilgisayar başında oturmak veya yoğun bir tempoda çalışmak, özellikle boyun ve omuz bölgesinde biriken gerginliği fark etmeni sağlar. Bu gerginlik, baş ağrılarına ve genel bir rahatsızlık hissine yol açabilir.

Bunun önüne geçmek için ise birkaç dakikalık esneme egzersizleri yapmayı düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
