8 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.03.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Mart Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Mart Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Venüs ve Satürn, Koç burcunda bir araya gelerek bir kavuşum gerçekleştiriyor. Bu durum ise genellikle sorumluluk baskısını artırır ve bu baskı, bedeninde sıkışma hissi yaratabilir. Özellikle göğüs bölgende bir daralma hissi oluşabilir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsan, derin nefes çalışmaları yapmanı şiddetle öneririz.

Duygusal baskıyı içe atmak yerine, fiziksel hareketlerle bu enerjiyi atman oldukça önemli. Aksi takdirde mide ve diyafram bölgende arttan hassasiyeti hissedebilirsin. Bu durum, hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahatsız edici olabilir. O yüzden, bugün kendine biraz daha fazla zaman ayır ve enerjini dengede tutmak için fiziksel aktiviteler yap. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

