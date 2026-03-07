Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde bir aşk valsine tanıklık edeceğiz. Venüs, Satürn ile Koç burcunda bir araya geliyor. Bu gökyüzü buluşması, aşk hayatında güç ve statü temalarını ön plana çıkarıyor.

Eğer bir ilişkin varsa, bu süre zarfında geleceğe dair planların netleşme olasılığı yüksek. Belki de aklında evlilik planları var, belki de sevdiğin kişiyle birlikte bir iş kurmayı düşünüyorsun. Bu dönemde, partnerinden güçlü, olgun ve ciddi tavırlar bekleyeceğin kesin. Ancak unutma ki bir ilişki iki kişilik bir dans. Ona fazla sorumluluk yüklerken, senin de bu dansa katkıda bulunman gerekiyor. Bu süreçte neler yapacağını, hangi adımları atacağını iyi düşün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…