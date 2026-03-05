Sevgili Yengeç, bugün Venüs'ün Koç burcuna yaptığı geçiş, aşk hayatını biraz daha karmaşık hale getirebilir. Anlaşılan o ki, kariyerine olan yoğun odaklanman, partnerini biraz ihmal etmene neden olabilir. Başarının peşinden koşarken, sevdiklerine zaman ayırmayı unutmuş olabilirsin. Bu nedenle, belki de bu hafta sonu iş hayatına bir mola verip partnerinle kaliteli zaman geçirmeyi düşünmelisin. Bir akşam yemeği, belki bir sinema keyfi ya da sakin bir kafe ortamında iki kişilik bir kaçamak... Kim bilir, belki de bu, aranızdaki bağı daha da güçlendirir.

Öte yandan eğer bekarsan, bu Venüs geçişi seni iş ortamında ya da bir profesyonel etkinlikte karizmasıyla dikkatini çeken biriyle karşılaştırabilir. Bu kişi, belki de hayatına yeni bir heyecan katabilir. Hatta belki de bu kişiyle flört etmeye başlarsın ve yeni bir aşk hikayesi başlar... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…