Sevgili Yengeç, bugün gökyüzüne baktığımızda Merkür ve Güneş'in Balık burcunda bir araya geldiğini görüyoruz. Bu kavuşum, bakış açını tamamen değiştirecek. Uzun süredir kafanı meşgul eden, belki de seni bir yerlere bağlayan bir konu artık sana eskisi kadar büyük gelmeyebilir. İş hayatında ise bir vizyon genişlemesi yaşanabilir. Belki yurt dışına açılma fikri aklını çeler, belki de yeni bir eğitim almayı düşünürsün. Hatta belki de yeni bir uzmanlık alanı keşfedersin.

Her an ilham dolu kararlar alabileceğin bu Cumartesi günü, sana bir de tavsiyemiz olacak. İş başarısı, kariyer ve eğitim alanında güçlenmek ise istediğin, zihnine biraz mola ver. Düşünmek, fikir geliştirmek ve daha büyük hedefler belirlemek için kendine fırsat tanı. Belki bu süreçte, kitap okurken, haber izlerken ya da bir konuşmayı dinlerken zihnini açacak bir fikirle karşılaşabilirsin. Bugün, büyük resmi görme günü. Küçük detaylarla uğraşmak yerine, genel bakış açısını genişlet.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantizm rüzgarları esiyor. Partnerinle birlikte farklı bir plan yapabilir, belki küçük bir kaçamak planlarsın ya da ona anlamlı bir sürpriz yapabilirsin. Farklılıklarınıza rağmen birlikte bolca eğlenebileceğiniz, kaliteli vakit geçirebileceğiniz ve mutluluğu paylaşabileceğiniz bir hafta sonu kaçamağı harika olmaz mı? Zira, bugün aşkta aradığın şey, ruhsal bir bağ kadar eğlence de! Onunla yaşamak ve hayattan keyif almak istiyorsan, hemen harekete geç. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…