Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça özel bir gün. Çünkü Jüpiter, burcunda ileri harekete geçiyor. Bu, senin için yenilenme, tazelenme ve enerji toplama zamanı demek. Son dönemlerde belki de kendini biraz yorgun, halsiz ya da enerjisi düşük hissediyordun. Ancak bugün yeniden canlanma zamanı!

Gün içinde kendini daha dinç ve enerjik hissedeceksin. Bu enerjiyi harekete geçirmek ve doğayla bağlantı kurmak için harika bir fırsat. Belki bir yürüyüşe çıkabilir, belki de doğa ile iç içe bir spor aktivitesi gerçekleştirebilirsin. Doğanın tazelenme ve yenilenme enerjisi ile birleştiğinde, kendini daha da güçlü hissedeceksin.

Akşam saatlerinde ise enerjini korumak ve güçlendirmek için erken dinlenmeye geçmekte de fayda var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…