Sevgili Yengeç, bugün romantik yaşamında kalbindeki derin yaraları hissetmen mümkün. Belki de bir ayrılığın acı etkileri, belki de geçmişte yaşadığın bir olayın hâlâ üzerindeki etkisi... Kim bilir? Ancak bugün, seni derinden yaralamış bir kişiden gelecek bir haberle karşılaşabilirsin. Bu haber, yaralarının tamamen iyileştiğini düşündüğün bir anda, beklenmedik bir şekilde yeniden acımasına sebep olabilir.

Elbette her şeyin bir nedeni vardır. Belki de bu, geçmişle tamamen barışman ve ileriye dönük adımlar atman için son fırsatındır. Bu noktada, aşk hayatında ne istediğini, ne beklediğini iyice düşünmelisin. Kalbin kadar aklının da sesini dinlemelisin. Unutma ki kalbindeki sızıyı mutlulukla geçirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…