Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında ufak çaplı sürtüşmelerin, dikkat çeken enerjiler yaratma potansiyeli var. Partnerinle aranızdaki bu minik sürtüşmeler, duygusal anlamda seni zorlayabilecek tartışmalara yol açabilir. Bu tartışmaların odağında genellikle gelecek planlarınız olabilir.

Peki, sizin ortak hedefleriniz ve hayalleriniz var mı? Yoksa bu minik sürtüşmeler ve tartışmalar, farklılıklarınızı daha net görmenizi sağlayacak ve belki de her şeyin sona ermesine mi yol açacak? Dikkatli olmalısın, çünkü çok ince bir çizgide yürüyorsun! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…